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Central: el viaje a Río Cuarto fue con dos futbolistas que se recuperaron de sus lesiones

El canalla se fue a la ciudad cordobesa con el plantel completo, aunque varios de los titulares irán al banco, entre ellos el capitán Ángel Di María

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

23 de abril 2026 · 19:18hs
Jorge Almirón llevó 23 futbolistas a Río Cuarto

Marcelo Bustamante / La Capital

Jorge Almirón llevó 23 futbolistas a Río Cuarto, donde Central va en busca de la clasificación a octavos.

Central viajó ya a Río Cuarto para el partido ante Estudiantes de esa ciudad y lo hizo con el plantel completo, aunque es casi un hecho que el entrenador Jorge Almirón apelará nuevamente a la rotación, previendo el choque el próximo martes por Copa Libertadores.

Hay varios puntos para destacar en la lista de concentrados. Uno de ellos es la presencia nuevamente de Ángel Di María, quien seguramente ocupará un lugar en el banco de suplentes. Pero además de Fideo, hay dos regresos en el Canalla.

Son los casos de Facundo Mallo y Santiago Segovia, quienes vienen de varios partidos sin ser convocados, sobre todo por el lado del juvenil volante ofensivo.

Mallo, después de Mendoza

Mallo se repuso de la lesión muscular que sufrió hace ya varias semanas y vuelve a estar a disposición de Almirón. Su último partido fue frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, en el que había vuelto después de otro largo parate.

>>Leer más: Central: suspenden las actividades de una categoría juvenil tras una denuncia anónima

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Facundo Mallo vuelve a estar a disposición. Una variante más en la zaga central canalla.

Facundo Mallo vuelve a estar a disposición. Una variante más en la zaga central canalla.

La presencia del uruguayo siempre es importante, y más cuando el Canalla se metió de lleno en la doble competencia por el torneo local y la Copa Libertadores.

Por el lado de Segovia, su última convocatoria fue en el partido ante Argentinos Juniors, en La Paternal, que fue el único encuentro en el que sumó algunos minutos ingresando desde el banco. Después, el volante ofensivo sufrió una lesión muscular actuando para la reserva y nunca más pudo ser tenido en cuenta.

Di María se subió al avión

Se destaca también lo de Di María. Fideo viene desde hace un tiempo buscando su mejor forma física y en el partido contra Sarmiento entró en el complemento. Se espera que ahora ante Estudiantes de Río Cuarto suceda lo mismo. Dependerá de cómo esté el partido, pero la idea es que sume algunos minutos.

>>Leer más: Central encontró la punta del ovillo en el final para celebrar una victoria que tiene un peso gigante

De todas formas, lo más importante para Central es tener al campeón del mundo lo más fino posible para el encuentro frente a Universidad Central de Venezuela el próximo martes, por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.

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Fideo Di María va otra vez al banco. Lo cuidan para el partido ante Universidad Central de Venezuela.

Fideo Di María va otra vez al banco. Lo cuidan para el partido ante Universidad Central de Venezuela.

El único ausente en esta convocatoria es Enzo Giménez. Es que el paraguayo llegó al límite de amarillas y debe cumplir una fecha de suspensión. El último partido lo terminó con un golpe en el tobillo, pero se espera que llegue sin problemas para el viaje a Venezuela.

Los que viajaron a Río Cuarto

Almirón convocó a 23 futbolistas para viajar a Río Cuarto y esa lista la componen Jeremías Ledesma, Jorge Broun, Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Carlos Quintana, Luca Raffin, Agustín Sández, Alexis Soto, Franco Ibarra, Federico Navarro, Vicente Pizarro, Ángel Di María, Guillermo Fernández, Jaminton Campaz, Giovanni Cantizano, Julián Fernández, Santiago Segovia, Gaspar Duarte, Enzo Copetti, Fabricio Oviedo y Alejo Veliz.

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