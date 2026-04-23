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Jubilaciones: la Legislatura dio luz verde al acuerdo entre Santa Fe y la Ansés

Unidos consiguió una mayoría amplia en la Cámara de Diputados. Fuertes cruces políticos entre el oficialismo y el peronismo

23 de abril 2026 · 20:43hs
Unidos consiguió el aval de la mayoría de los espacios opositores para ratificar el convenio con la Ansés por los fondos para la Caja de Jubilaciones. 

Prensa Cámara de Diputados de Santa Fe

Unidos consiguió el aval de la mayoría de los espacios opositores para ratificar el convenio con la Ansés por los fondos para la Caja de Jubilaciones.  

En una sesión caliente atravesada por discusiones entre Unidos y el peronismo, el oficialismo consiguió este jueves los votos en la Cámara de Diputados de la provincia para convertir en ley el acuerdo que suscribieron Santa Fe y la Ansés por la deuda con la Caja de Jubilaciones.

El oficialismo logró el apoyo de distintos bloques opositores para habilitar el tratamiento sobre tablas. La alianza que agrupa a la UCR, el socialismo, el PRO y otras fuerzas necesitaba que se aprobara rápido la ley.

Es que el convenio que firmaron el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, estipula que la gestión de Javier Milei abonará a Santa Fe 120.000 millones de pesos a partir de mayo en doce cuotas mensuales de 10.000 millones de pesos cada una.

Además, la Constitución provincial establece que los acuerdos entre la Nación y Santa Fe deben tener aval de la Legislatura. Es una regla que ya figuraba en la Carta Magna de 1962 y los convencionales de 2025 sostuvieron y ampliaron.

El debate por los fondos para la Caja de Jubilaciones

José Corral (UCR-Unidos) actuó como miembro informante. El exintendente de la capital provincial dijo que la defensa de la Caja de Jubilaciones “es una política de Estado”, recordó las presentaciones conjuntas entre gobernadores de distintos signos políticos —como Hermes Binner, Carlos Reutemann y Jorge Obeid en 2009, y Maximiliano Pullaro, Omar Perotti y Antonio Bonfatti en 2025— y consideró se trató de una “muy buena negociación”.

“Es entre el 40 y el 50 por ciento del déficit corriente, es un número muy relevante”, expresó Corral.

Del sector de Perotti tomaron la palabra tres legisladores. “Se nos pide votar una mala decisión política, con un visto bueno exprés. El método que adopta el Ejecutivo es gastemos lo que dejó la gestión anterior, tomemos deuda en dólares a tasas altas, ajustemos a trabajadores y jubilados y aceptemos pasivamente que el gobierno nacional le siga debiendo a Santa Fe”, dijo el exministro de Gestión Pública Marcos Corach.

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“Estamos en el peor momento en la relación fiscal entre la Nación y las provincias, y no escuchamos ese planteo de manera vehemente”, señaló el exministro de Economía Walter Agosto.

Agosto cuestionó la estrategia del gobierno provincial de primero realizar la reforma previsional y después negociar con la Nación. “Los trabajadores y los jubilados estarían haciendo un aporte mucho menor”, estimó.

Por su lado, el propio Perotti cuestionó la suspensión de las acciones procesales en la Corte Suprema cuando está el antecedente del fallo favorable del máximo tribunal. “Es jurisprudencia a favor de Santa Fe, ¿por qué salimos de esa instancia con esas garantías?”, preguntó.

El exgobernador también defendió su gestión y el acuerdo que hizo la provincia con el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, para operativizar el fallo de la Corte Suprema. “Todos tuvimos necesidades de recursos. Tuvimos una pandemia y la sequía más importante de los últimos cien años”, resaltó Perotti.

La respuesta de Unidos

El diputado Joaquín Blanco (PS-Unidos) interpeló a Perotti y sus exfuncionarios: “¿Alberto Fernández les suena? Está fuera del léxico del peronismo santafesino”.

El también secretario general del PS provincial defendió el acuerdo con la Nación: “Estamos gobernando en la Argentina del ajuste. De ninguna manera es un retroceso”.

El Frente Amplio por la Soberanía, Somos Vida y otros bloques también acompañaron la iniciativa, que fue aprobada por 36 votos a favor y 8 en contra. Cinco diputados estuvieron ausentes.

El convenio entre la Nación y la provincia es por el flujo a cuenta del déficit de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.

En paralelo, continúa la discusión por el stock adeudado entre 2022 y 2025. Según la provincia, el monto se ubica entre 1,5 y 2 billones de pesos.

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