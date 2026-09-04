Cuánto cobran niñeras y empleadas domésticas en septiembre Tras las paritarias, se oficializó el aumento en el salario para las tareas de cuidado y asistencia. Cuáles son los nuevos mínimos obligatorios en septiembre 4 de septiembre 2026 · 11:36hs

Las empleadas domésticas pericibrán un aumento en septiembre

Con la llegada del noveno mes del año, las empleadas domésticas comienzan a preguntarse por su situación salarial. En este marco, la Comisión Nacional del trabajo en Casas Particulares formalizó un nuevo aumento en la escala salarial para septiembre, que impacta directamente en los haberes mínimos de quienes desempeñan tareas de asistencia y cuidado.

Después del mes de agosto, donde no se registró ningún aumento, las niñeras y cuidadores recibirán un aumento en septiembre. La actualización modifica el piso mínimo obligatorio en todo el país para la cuarta categoría del sector, la cual comprende la asistencia y el cuidado no terapéutico de personas dentro del ámbito familiar.

Cuánto cobran niñeras y cuidadores en septiembre por hora Los trabajadores encargados del cuidado de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas enfermas o con algún tipo de discapacidad, verán modificada la escala salarial para septiembre, con nuevos mínimos exigidos por hora de trabajo.

Personal con retiro: mínimo de $4.185,94 por hora de servicio

mínimo de $4.185,94 por hora de servicio Personal sin retiro: mínimo de $4.641,90 por hora de servicio Cómo queda el sueldo mensual en septiembre con el aumento Para quienes trabajan bajo un esquema mensual, la resolución nacional también fijó nuevos montos actualizados. Estos valores constituyen el piso mensual para quienes desempeñan tareas de cuidado. Personal con retiro: $529.261,78

$529.261,78 Personal sin retiro: $584.936,09