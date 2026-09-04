TPR reafirmó su rol como socio estratégico del comercio exterior en el Business Forum

Terminal Puerto Rosario presentó su oferta logística y multimodal junto a los principales operadores portuarios y aeroportuarios de Santa Fe

La Terminal Puerto Rosario (TPR) participó del Business Forum Santa Fe , en un panel liderado por la Secretaría de Transporte y Logística del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe y el Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro).

El encuentro reunió a l os principales operadores portuarios y aeroportuarios de la provincia para presentar la oferta de servicios vinculada al comercio exterior santafesino.

Durante su intervención, TPR destacó su propuesta como un puerto multipropósito y multimodal, con servicios para contenedores, carga general, granel sólido y granel líquido, además de conectividad directa con tren, camión, barcaza y buque.

La terminal se posiciona como el primer puerto de aguas profundas de la Hidrovía para el comercio exterior del centro y norte del país .

Actualmente, TPR opera tres buques semanales de las principales navieras portacontenedores del mundo: Maersk, MSC y CMA CGM, que conectan con otros destinos internacionales a través de puertos de Brasil. Próximamente, la oferta se ampliará con la incorporación de una cuarta naviera, BTL.

Esta conectividad permitió incrementar la transferencia de contenedores y sumar clientes de distintos sectores económicos de Argentina, Paraguay y Bolivia.

Entre las principales cargas que opera la terminal se encuentran productos de la agroindustria y el sector agroexportador, como maní, legumbres, cítricos, carnes, lácteos, alfalfa, algodón, madera, tabaco y aceites.

También forman parte de la operatoria los sectores automotriz, minero —con litio y plata—, siderúrgico y metalúrgico, químico, de electrodomésticos y bienes de consumo, maquinaria agrícola e industrial, forestal y maderero.

A estos segmentos se suman fertilizantes, graneles de consumo masivo de grado alimentario, carga de proyecto y otras mercaderías.

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TPR se posiciona como puerto para la minería argentina

Durante el encuentro, el gerente general de TPR, Aldo Signorelli, volvió a destacar el papel de la terminal como puerto para la minería argentina.

El mismo mensaje formó parte esta semana de la participación de la compañía en Argentina Mining Norte 2026, en Salta, donde TPR también estuvo presente.

La estrategia busca consolidar a la terminal rosarina como un socio logístico de referencia para el comercio exterior argentino, con especial foco en los sectores productivos que necesitan ampliar sus alternativas de conectividad y transporte.

La participación en el Business Forum Santa Fe y en Argentina Mining Norte se suma a otros dos encuentros que TPR auspició y en los que participó durante las últimas dos semanas.

Uno de ellos fue EXPORTLOG, realizado en Rosario, mientras que el otro fue el Conversatorio de la Minería en la Región, que tuvo lugar en la Embajada Argentina en Santiago de Chile.

En conjunto, estas actividades forman parte de la estrategia comercial de Terminal Puerto Rosario para fortalecer su posicionamiento como operador logístico y consolidar su vínculo con las empresas y sectores productivos vinculados al comercio exterior argentino.