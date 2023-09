En el Congreso de México presentaron supuestos cuerpos de "seres no humanos"

Un periodista y ufólogo presentó en la Cámara de Diputados de México dos supuesto cuerpos de "seres no humanos" que habrían sido encontrados en 2017 en Cusco, Perú.

El Congreso mexicano realizó una audiencia pública para la regulación de fenómenos aéreos anómalos no identificados (Fani, por sus siglas), antes conocidos como objetos voladores no identificados (Ovnis). El periodista y ufólogo mexicano Jaime Maussan prestó juramento y mostró dos presuntos cuerpos íntegros disecados de "seres no humanos" con unos mil años de antigüedad, y aseguró que fueron estudiados con análisis de Carbono 14 por la Universidad Nacional Autónoma de México (Unma).