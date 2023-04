El representante de Villa declaró que la ex pareja del jugador "se puso muy nerviosa" y no lo dejaba irse de la casa

Además reveló que el delantero de Boca lo llamó cuando la ex pareja lo denunció por las redes sociales por violencia de género: "Jamás la toque, no le hice nada".

Rodrigo Sebastián Riep, ex futbolista y representante actualmente, fue convocado por la defensa del jugador Sebastián Villa , quien está siendo juzgado por una denuncia por violencia de género de su ex mujer Daniela Cortés.

Incluso, que Cortés lo llamó a él pidiéndole que interceda para que Villa le pagara un vuelo privado a Colombia, “porque se quería ir”.

En ese contexto fue que Cortés -reiteró varias veces- intentó impedir que Villa se fuera. Finalmente, el jugador de Boca Juniors ese 27 de abril del 2020 se fue a vivir al departamento de Juan Fernando Quintero.

“Al rato me llama Sebastián y me dice cumplió lo que me había dicho, que me iba a destruir, estas cosas no son mías, jamás la toque, no le hice nada, mira Instagram”, recordó que le dijo.

"Me dijo que jamás la tocó y que nunca le había pegado", señaló. El testigo dijo que lo que se veía desde afuera “no era una relación muy seria” y que Cortés “parecía que había apostado todo a tener un futuro” porque se vino de Colombia dejando a una hija allá.

El juicio se reanuda el 27 de abril tal cual estableció la jueza Dávalos luego de las pericias psicológicas que se le realizarán a Cortés en Colombia los días 24, 25 y 26 de abril próximo.

La pericia es psicológica y la hará una experta propuesta por la defensa a lo que la jueza le hizo lugar, previo a dictar veredicto luego de escuchar a todos los testigos.