El presidente Milei será padrino de un séptimo hijo varón de Santa Cruz

"Me dijeron que están haciendo contacto con el presidente, así que podría ser el ahijado", dijo la mujer, de 41 años, a una radio de Misiones.

Y agregó: "No esperábamos que fuera a tener todos varones. Podría decir que llegamos a siete niños buscando una hermanita para ellos. Pero ya está, ya me di cuenta que no estoy para la nena".

Desde 1983, los presidente-padrino nunca asistieron a los bautismos. La excepción fue Carlos Menem, cuando el 26 de octubre de 1996 Mateo Cagliari fue bautizado en la quinta Presidencial de Olivos.

La tradición en torno al séptimo hijo varón, que tiene su origen en la Rusia zarista, fue convertida en ley en Argentina el 28 de septiembre de 1974, durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón.

La ley incluye una beca asistencial para contribuir con su alimentación y asistir en los estudios hasta el fin del período universitario.