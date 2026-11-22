Choque frontal en Chile con seis fallecidos: cuatro son menores y hay otros dos graves Ocurrió este domingo en la región de Los Lagos, en el sur del país trasandino 22 de noviembre 2026 · 22:29hs

Un choque frontal entre dos vehículos en la región de Los Lagos, en el sur de Chile, causó la muerte de seis personas, incluidos cuatro menores de edad, mientras que otras cinco personas resultaron heridas. Tres funcionarias de Carabineros y los dos hijos de una de ellas se encuentran entre los lesionados, estos últimos en estado grave.

“Son seis personas fallecidas de un solo vehículo, pero del otro vehículo hay cinco lesionados y dos niños que están en riesgo vital”, confirmó el delegado provincial Fernando Bórquez, quien añadió: “Es un accidente de alto impacto social para nuestra gente en Chiloé”.

Sostuvo que es posible de que uno de los autos “sea un sedán”, en el cual viajaban más personas de las recomendadas. “Es una recta que ha tenido muchos accidentes en muchos años, es una ruta muy compleja”, indicó el delegado.

El choque frontal entre los dos vehículos, que circulaban en sentidos opuestos, se produjo en una zona de recta de la Ruta 5 entre Dalcahue y Ancud, en Chiloé.

Los paramédicos intentaron sin éxito reanimar a uno de los menores en el lugar que había sufrido un paro cardiorrespiratorio. Las funcionarias de Carabineros y los menores que tenían a cargo se dirigían a una maratón y, tras el siniestro, fueron trasladadas al hospital de Castro junto con el resto de los lesionados.