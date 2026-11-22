Luego de las recientes protestas callejeras en Francia, activistas y legisladores exigieron que las autoridades dejen de utilizar gases lacrimógenos para dispersar multitudes debido a las preocupaciones de que su uso haya provocado cambios menstruales y otros problemas de salud reproductiva, aunque los científicos no confirmaron una conexión médica.

Las exigencias se produjeron después de que la Policía utilizó gas lacrimógeno durante protestas estudiantiles y manifestaciones por el costo de vida. Distintas mujeres reportaron cólicos dolorosos, sangrado inesperado y alteraciones en su ciclo menstrual después de la exposición, mientras que un grupo de defensa asegura que recopilaron más de 10.000 quejas. Legisladores de la oposición buscan que se prohíba la medida y se inicie una investigación independiente sobre los posibles efectos de los gases lacrimógenos en la salud.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, aseguró que el uso policial del gas lacrimógeno es esencial para el control de multitudes como alternativa al uso de armas más peligrosas.

Las granadas de gas lacrimógeno que utiliza la Policía francesa contienen CS, un irritante químico que afecta los ojos, la piel y las vías respiratorias. El CS es un polvo cristalino que se dispersa en el aire en forma de partículas finas. Sus efectos dependen de cuánto se use y del tiempo de exposición.

Entre quienes estuvieron expuestos hay manifestantes pacíficos —incluidos niños, mujeres embarazadas y adultos mayores— y personas que residen cerca de los lugares donde se realizaron las protestas.

Testimonios

Mélina Galland, de 24 años, trabajaba como fotógrafa independiente durante las protestas del 17 de octubre en París, las cuales se vieron empañadas por disturbios y saqueos. Llevaba una doble mascarilla quirúrgica y una máscara de buceo cuando se dispararon granadas de gas lacrimógeno. “Cuando volvía a casa sentí un dolor intenso en el vientre, lo cual era inusual porque nunca me da un dolor tan fuerte en esa etapa de mi periodo”, relató.

Chloé Baroux, de 25 años, también fotógrafa, notó por primera vez el dolor y cambios en su ciclo menstrual después de cubrir protestas contra una iniciativa de seguridad en 2020 y 2021. Señaló que, con el tiempo, sus ciclos menstruales se volvieron más regulares, y que no pensó en un posible vínculo con la exposición al gas lacrimógeno hasta que cubrió las protestas recientes. “En los últimos dos meses, se ha vuelto irregular otra vez”, concluyó.

Eva-Luna Tholance, una experiodista que investigó el tema hace seis años, decidió fundar el grupo Lacrymos de Sang (lágrimas de sangre) para crear conciencia sobre los posibles efectos en el ciclo menstrual y el embarazo. El grupo pidió el mes pasado que las personas completaran un cuestionario describiendo su exposición y síntomas. Su recopilación de testimonios no establece qué tan comunes son los síntomas entre quienes dicen haber estado expuestos al gas lacrimógeno, y no fueron revisados por médicos independientes.

“Algunas personas experimentan cólicos leves, pero una enorme cantidad nos habla de cólicos mucho peores de lo que sienten normalmente durante su periodo”, explicó Tholance, y añadió que los reportes de sangrado van “desde manchado hasta sangrado extremadamente abundante por varios días. Algunas personas sangran durante semanas”.

Estudios insuficientes

Un estudio reciente recopiló testimonios de síntomas reportados luego de esas manifestaciones. Encontró una “posible relación” entre la exposición y “resultados adversos en la salud reproductiva”, pero no demostró una causa y efecto.

Eso se debe en parte a que el estudio se basó en información autodeclarada recopilada en cierto momento —similar al cuestionario del grupo francés— y a que las personas que se sintieron más afectadas tendrían más probabilidades de responder.

El Ministerio del Interior asegura que no hay estudios científicos publicados que demuestren que el CS provoque cambios menstruales o abortos espontáneos. Señaló que, por lo general, los demás efectos del gas lacrimógeno se resuelven en cuestión de horas, aunque reconoció que “no se pueden descartar” algunos síntomas más duraderos que afectan la piel y los ojos.