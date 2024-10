El exjuez del lava jato cargó contra Lula: "Busca cerrar el país, me recuerda a los Kirchner" Sergio Moro disertó este martes en Brasilia en un congreso agroglobal del que participan legisladores argentinos Por Lucas Ameriso 15 de octubre 2024 · 15:58hs

El senador y exjuez brasileño Sergio Moro, este martes, en Brasilia, donde disertó ante ante un auditorio colmado de sectores del campo de todo el Mercosur.

(Brasilia. Enviado especial). El actual senador brasileño y exjuez Sergio Moro (quien en 2018 encarceló al actual presidente Luiz Inacio Lula Da Silva) participó hoy de la primera cumbre sudamericana Agroglobal, que se lleva adelante en Brasilia con el auspicio del Frente Parlamentario del Agro y entidades afines en la Argentina y la organización de la Fundación Barbechando. Es más, del mismo participa una veintena de legisladores argentinos. En este contexto, el exjuez Moro encendió la mecha en su alocución ante un auditorio colmado de sectores del campo de todo el Mercosur y disparó: "Lula busca cerrar el país, me recuerda a los Kirchner".

Minutos después, en diálogo con la prensa amplió: "En Brasil, en el gobierno de Lula, estamos viendo un alineamiento internacional con algo que no concordamos. Por ejemplo, Lula no consiguió emitir una condena clara contra la invasión de Ucrania por Rusia. Esto nos aleja del bloque de las democracias occidentales. Brasil ha hecho declaraciones pesadas y duras contra Israel, que se defiende del terrorismo de Hamas. Se puede incluso discutir detalles sobre el combate al Hamas en Palestina, pero se tiene que reconocer el derecho de defensa, al menos. Incluso tuvimos brasileños muertos en este ataque terrorista y el gobierno brasileño no adoptó una posición clara. Sé que este es un asunto muy sensible en Argentina, por el atentado de AMIA que hubo en el pasado".

"Busca cerrar el país" Con relación al campo y las políticas comerciales de Lula dijo que "es un gobierno que no cree en la apertura comercial. Busca cerrar el país y acaba perjudicando, de cierta manera, la inserción de Brasil en estas cadenas productivas. No quiero entrar en detalles aquí, pero hay una percepción parecida de hostilidad con relación a la actividad agropecuaria brasileña, que es tal vez un gran motor de la economía del país. Es extremadamente productiva y rara vez es víctima de declaraciones de justicia del presidente Lula, intentos de incremento de la carga tributaria sobre este sector, y a veces la imposición de restricciones territoriales o ambientales que a parecen desproporcionadas. De cierta manera, no conozco la realidad política argentina en detalle, pero recuerda mucho el periodo Kirchner. Estamos viviendo un momento muy malo para el agrobrasileño, pero como el agro es muy productivo, muy fuerte, evidentemente sobrevivirá".

Con relación al gobierno de Javier Milei, destacó que ha seguido las noticias de Argentina "en relación a la visión de qué necesitamos para prosperar en América latina, liberalizar el mercado, acabar con las burocracias que muchas veces imperan y luchar contra la corrupción que acaba contaminando, elevando los costos de los negocios en la región".

Banderas correctas "En mi opinión, las banderas que enarbola Milei son correctas, pero no sé los detalles. Tuve un buen contacto con el expresidente Macri y con la ministra Patricia Bullrich, pero confieso que no conozco personalmente al presidente Milei. Varias de las ideas que él propone me parecen estar en la dirección correcta. Lo que llevó a que los países prosperaran mundialmente es la economía de mercado, la creación de un buen ambiente de negocios. Las fórmulas estatizantes que muchas veces prosperaron en América latina no hicieron bien a las economías. Eso no significa decir que no necesitamos tener una protección social de los más vulnerables, de los más humildes, pero necesitamos apostar en el capitalismo", aseguró.