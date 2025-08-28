Billy Crudup (de izquierda a derecha), Laura Dern, el director Noah Baumbach y Adam Sandler posan para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película "Jay Kelly" durante la 82ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el jueves 28 de agosto de 2025. (Foto de Scott A. Garfitt/Invision/AP)
Pescadores artesanales lanzan sus redes en aguas de la costa de Gambia, el 26 de marzo de 2025. (Foto AP/Grace Ekpu)
Bomberos trabajan en el lugar de un edificio en llamas tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, la madrugada del jueves 28 de agosto de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky)
Los jugadores de España escuchan el himno nacional antes del inicio del partido del Grupo C del Eurobasket, la Eurocopa de Baloncesto, entre España y Georgia en el Spyros Kyprianou Arena de Limassol, Chipre, el jueves 28 de agosto de 2025. (Foto AP/Chara Savvidou)
Un soldado permanece en cubierta mientras el canciller alemán, Friedrich Merz, llega en un helicóptero de la marina alemana para su visita a la fragata "Bayern" en Rostock, Alemania, el jueves 28 de agosto de 2025. (Jens Buettner/dpa vía AP)
Personas limpian el lodo de sus casas mientras un automóvil permanece atrapado entre los escombros tras las inundaciones repentinas a lo largo de las orillas del río Tawi en Jammu, India, el jueves 28 de agosto de 2025. (Foto AP/Channi Anand)
Manifestantes se enfrentan a la policía antidisturbios durante una protesta contra las generosas asignaciones otorgadas a los miembros del parlamento, en Yakarta, Indonesia, el jueves 28 de agosto de 2025. (Foto AP/Tatan Syuflana)
Una clienta se corta el pelo en una peluquería que fue blanco de daños, después del ataque con drones y misiles rusos que dañaron edificios residenciales en el centro de Kiev, Ucrania, el jueves 28 de agosto de 2025 (Foto AP/Danylo Antoniuk)
Bomberos cargan un cuerpo frente a un edificio dañado tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el jueves 28 de agosto de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky)
Musulmanes cachemires rezan durante el festival anual "Khawaja-e-Digar" en el santuario de Naqashband Sahib en Srinagar, Cachemira bajo control indio, el jueves 28 de agosto de 2025. (Foto AP/Mukhtar Khan)
Un voluntario indio lleva una imagen del dios hindú Ganesha, con cabeza de elefante, para sumergirla en un estanque artificial en Mumbai, India, el jueves 28 de agosto de 2025. (Foto AP/Rajanish Kakade)
Familiares y simpatizantes de los rehenes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza participan en una protesta exigiendo su liberación mientras marchan en una zona cercana a la frontera entre Israel y Gaza, en el sur de Israel, el jueves 28 de agosto de 2025. (Foto AP/Maya Levin)
Vehículos intentan atravezar una calle inundada tras las fuertes lluvias monzónicas en Guwahati, India, el jueves 28 de agosto de 2025. (Foto AP/Anupam Nath)
Guillermo del Toro posa para un retrato en su "Casa Desolada" en Santa Mónica, California, agosto de 2025. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP)