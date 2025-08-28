El día en imágenes alrededor del mundo

Billy Crudup (de izquierda a derecha), Laura Dern, el director Noah Baumbach y Adam Sandler posan para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película

el dia03
Pescadores artesanales lanzan sus redes en aguas de la costa de Gambia, el 26 de marzo de 2025. (Foto AP/Grace Ekpu)

el dia04
Bomberos trabajan en el lugar de un edificio en llamas tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, la madrugada del jueves 28 de agosto de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

el dia05
Los jugadores de España escuchan el himno nacional antes del inicio del partido del Grupo C del Eurobasket, la Eurocopa de Baloncesto, entre España y Georgia en el Spyros Kyprianou Arena de Limassol, Chipre, el jueves 28 de agosto de 2025. (Foto AP/Chara Savvidou)

el dia06
Un soldado permanece en cubierta mientras el canciller alemán, Friedrich Merz, llega en un helicóptero de la marina alemana para su visita a la fragata

el dia07
Personas limpian el lodo de sus casas mientras un automóvil permanece atrapado entre los escombros tras las inundaciones repentinas a lo largo de las orillas del río Tawi en Jammu, India, el jueves 28 de agosto de 2025. (Foto AP/Channi Anand)

el dia08
Manifestantes se enfrentan a la policía antidisturbios durante una protesta contra las generosas asignaciones otorgadas a los miembros del parlamento, en Yakarta, Indonesia, el jueves 28 de agosto de 2025. (Foto AP/Tatan Syuflana)

el dia09
Una clienta se corta el pelo en una peluquería que fue blanco de daños, después del ataque con drones y misiles rusos que dañaron edificios residenciales en el centro de Kiev, Ucrania, el jueves 28 de agosto de 2025 (Foto AP/Danylo Antoniuk)

el dia10
Bomberos cargan un cuerpo frente a un edificio dañado tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el jueves 28 de agosto de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

el dia12
el dia13
el dia11
Musulmanes cachemires rezan durante el festival anual

el dia12
Un voluntario indio lleva una imagen del dios hindú Ganesha, con cabeza de elefante, para sumergirla en un estanque artificial en Mumbai, India, el jueves 28 de agosto de 2025. (Foto AP/Rajanish Kakade)

el dia13
Familiares y simpatizantes de los rehenes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza participan en una protesta exigiendo su liberación mientras marchan en una zona cercana a la frontera entre Israel y Gaza, en el sur de Israel, el jueves 28 de agosto de 2025. (Foto AP/Maya Levin)

el dia14
Vehículos intentan atravezar una calle inundada tras las fuertes lluvias monzónicas en Guwahati, India, el jueves 28 de agosto de 2025. (Foto AP/Anupam Nath)

el dia01
Guillermo del Toro posa para un retrato en su

