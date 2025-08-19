Oficiales de la Policía del Capitolio de EE. UU. en una patrulla en bicicleta conversan con miembros de la Guardia Nacional del Ejército del Distrito de Columbia junto a su vehículo militar Humvee, frente a la Estación Union, cerca del Capitolio de EE. UU. en Washington, el martes 19 de agosto de 2025. (Foto AP/Manuel Balce Ceneta)
Residentes locales observan a los rescatistas buscar víctimas entre los escombros de las casas dañadas tras las inundaciones repentinas del lunes en la aldea de Dalori en Swabi, un distrito de la provincia pakistaní de Khyber Pakhtunkhwa, el martes 19 de agosto de 2025. (Foto AP/Ziaud Din)
Mujeres musulmanas de Cachemira rezan en el santuario del santo sufí Hazrat Sheikh Hamza Makhdoom, conocido comúnmente como Sultan-Ul-Arifeen, durante la Urs (conmemoración anual) del santo, en Srinagar, Cachemira (India), el martes 19 de agosto de 2025. (Foto AP/ Dar Yasin)
Motociclistas conducen por una calle anegada luego de las intensas lluvias caídas en Karachi, Pakistán, el 19 de agosto de 2025. (AP Foto/Fareed Khan)
Partidarios del popular líder palestino Marwan Barghouti portan carteles con su imagen mientras protestan contra un video publicado el viernes por un ministro israelí, en el que se le ve amonestándolo en una reunión dentro de una prisión, durante una protesta en Ramallah, Cisjordania, el martes 19 de agosto de 2025. (Foto AP/Nasser Nasser)
Palestinos se apresuran a recoger paquetes de ayuda humanitaria de los Emiratos Árabes Unidos, lanzados en paracaídas a Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el martes 19 de agosto de 2025. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)
Residentes luchan contra las llamas en la localidad de Rebordondo, cerca de Ourense, en el noroeste de España, el 18 de agosto de 2025. (AP Foto/Pablo Garcia)
La cuidadora Ella Jae pesa un lémur de cola anillada mientras los cuidadores del Zoológico de Londres registran las estadísticas vitales de los animales en el pesaje anual para monitorear su salud, desarrollo e incluso identificar embarazos. Esto ocurre en Londres, el martes 19 de agosto de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)
Austin Butler, Zoe Kravitz y el director Darren Aronofsky posan para los fotógrafos en la sesión de la película "Caught Stealing" el martes 19 de agosto de 2025 en Londres. (Foto de Scott A. Garfitt/Invision/AP)
La cuidadora Jessica Ray observa a los pingüinos de Humboldt mientras los cuidadores del Zoológico de Londres registran las estadísticas vitales de los animales durante el pesaje anual para monitorear su salud, desarrollo e incluso identificar embarazos. Esto ocurre en Londres, el martes 19 de agosto de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)
Las mujeres usan tocados florales tradicionales Xunpu, que se cree que traen salud y prosperidad, Ciudad de Quanzhou, China. Fotografía: Xinhua/Shutterstock
Orangutanes juegan en el zoológico de Woodland Park, Seattle, Estados Unidos. Fotografía: ZUMA Press/Alamy
Los fanáticos vestidos como personajes de Star Wars se apoderan del Old Royal Naval College en Greenwich, Londres, Reino Unido. Fotografía: Ben Whitley/PA
Oficiales armados se preparan para esposar a un hombre desde un complejo de apartamentos, después de un conflicto entre vecinos, martes 19 de agosto de 2025, en el barrio de Petworth, al noroeste de Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin)