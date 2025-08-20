La Ciudad Rescatan en un libro la obra de la pionera de la pintura argentina Josefa Díaz y Clusellas

LA REGION Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada

Por María Laura Cicerchia Policiales Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

La Ciudad El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos

Por Nicolás Maggi La Ciudad Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Política Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y discapacidad

La Región Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias

La Ciudad Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

La Región San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

Política El gobierno libera la circulación de camiones bitrenes

Por Hernán Cabrera Ovación Newell's acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

Por Luis Castro Ovación Los clásicos de Ángel Di María: cómo formó Central y qué puntajes recibió

Información General Los expertos dieron su veredicto: el "mejor alfajor del mundo" es chubutense

Policiales Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario

Información General El tomate triturado de Marolio tenía brotes de semillas, no gusanos

Economía El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario

Información General Primeros peritajes: el fentanilo agravó los cuadros de las víctimas

La Ciudad El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

La Ciudad La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes