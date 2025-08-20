Palestinos se apresuran a recoger ayuda humanitaria lanzada en paracaídas sobre Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el miércoles 20 de agosto de 2025. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)
El Regent Viceroy Seaglider, un transbordador de pasajeros con alas, se desliza sobre la superficie de la bahía de Narragansett en una prueba el miércoles 6 de agosto de 2025, frente a la costa de North Kingstown, Rhode Island. (Foto AP/Charles Krupa)
Residentes observan como se realiza el traslado de la Iglesia de Kiruna, una iglesia luterana sueca de madera de estilo sami, llamada Kyrka en sueco, en Kiruna, Suecia, hasta el nuevo centro de la ciudad, como parte de la reubicación, el martes 19 de agosto de 2025. (Foto AP/Malin Haarala)
Liam Óg Ó hAnnaidh, también conocido como Mo Chara, miembro de la banda irlandesa Kneecap, sale del Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres el miércoles 20 de agosto de 2025, donde se le acusa de un delito de terrorismo relacionado con exhibir una bandera en apoyo a Hezbolá durante una actuación con la banda en noviembre de 2024. (Foto AP/Frank Augstein)
Manifestantes se congregan en una manifestación en Bombay, India, el miércoles 20 de agosto de 2025, para mostrar solidaridad con los palestinos contra Israel. (Foto AP/Rajanish Kakade)
J. J. O. Dochartaigh, miembro de la banda irlandesa Kneecap, llega para apoyar a su compañero Liam Óg Ó hAnnaidh, también conocido como Mo Chara, en el Tribunal de Magistrados de Westminster, Londres, el miércoles 20 de agosto de 2025. Ó hAnnaidh está acusado de un delito de terrorismo por exhibir una bandera en apoyo a Hezbolá durante una actuación con la banda en noviembre de 2024. (Foto AP/Joanna Chan)
J. J. O. Dochartaigh, miembro de la banda irlandesa Kneecap, llega para apoyar a su compañero Liam Óg Ó hAnnaidh, también conocido como Mo Chara, en el Tribunal de Magistrados de Westminster, Londres, el miércoles 20 de agosto de 2025. Ó hAnnaidh está acusado de un delito de terrorismo por exhibir una bandera en apoyo a Hezbolá durante una actuación con la banda en noviembre de 2024. (Foto AP/Joanna Chan)
El humo naranja anuncia el inicio del desfile de cientos de grandes veleros que navegan hacia el puerto de la capital holandesa para la décima edición de SAIL, en Ámsterdam, Países Bajos, el miércoles 20 de agosto de 2025. (Foto AP/Peter Dejong)
Manifestantes se congregan en una manifestación en Bombay, India, el miércoles 20 de agosto de 2025, para mostrar solidaridad con los palestinos contra Israel. (Foto AP/Rajanish Kakade)
Bomberos trabajan en una instalación de almacenamiento de combustible afectada por un ataque con drones rusos, Odesa, Ucrania. Fotografía: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/Reuters
Un aldeano se prepara para participar en la danza Berobana, una tradición de 150 años que simboliza la unidad y la solidaridad, Artvin, Turquía. Fotografía: Dilara Irem Sancar/Anadolu/Getty
Un hombre empuja su motocicleta a través del agua de la inundación después de las lluvias torrenciales del monzón, Karachi, Pakistán. Fotografía: Shahzaib Akber/EPA
Simpatizantes de Liam Óg Ó hAnnaidh, también conocido como Mo Chara, miembro de la banda irlandesa Kneecap, esperan con pancartas y banderas su llegada al Tribunal de Magistrados de Westminster, Londres, el miércoles 20 de agosto de 2025, donde se le acusa de un delito de terrorismo por exhibir una bandera en apoyo a Hezbolá durante una actuación con la banda en noviembre de 2024. (Foto AP/Frank Augstein)