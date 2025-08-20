El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital | El Mundo | actualidad
20 de agosto 2025 · 14:13hs
el dia01
el dia02
Palestinos se apresuran a recoger ayuda humanitaria lanzada en paracaídas sobre Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el miércoles 20 de agosto de 2025. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

Palestinos se apresuran a recoger ayuda humanitaria lanzada en paracaídas sobre Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el miércoles 20 de agosto de 2025. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

el dia03
El Regent Viceroy Seaglider, un transbordador de pasajeros con alas, se desliza sobre la superficie de la bahía de Narragansett en una prueba el miércoles 6 de agosto de 2025, frente a la costa de North Kingstown, Rhode Island. (Foto AP/Charles Krupa)

El Regent Viceroy Seaglider, un transbordador de pasajeros con alas, se desliza sobre la superficie de la bahía de Narragansett en una prueba el miércoles 6 de agosto de 2025, frente a la costa de North Kingstown, Rhode Island. (Foto AP/Charles Krupa)

el dia04
Residentes observan como se realiza el traslado de la Iglesia de Kiruna, una iglesia luterana sueca de madera de estilo sami, llamada Kyrka en sueco, en Kiruna, Suecia, hasta el nuevo centro de la ciudad, como parte de la reubicación, el martes 19 de agosto de 2025. (Foto AP/Malin Haarala)

Residentes observan como se realiza el traslado de la Iglesia de Kiruna, una iglesia luterana sueca de madera de estilo sami, llamada Kyrka en sueco, en Kiruna, Suecia, hasta el nuevo centro de la ciudad, como parte de la reubicación, el martes 19 de agosto de 2025. (Foto AP/Malin Haarala)

el dia05
Liam Óg Ó hAnnaidh, también conocido como Mo Chara, miembro de la banda irlandesa Kneecap, sale del Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres el miércoles 20 de agosto de 2025, donde se le acusa de un delito de terrorismo relacionado con exhibir una bandera en apoyo a Hezbolá durante una actuación con la banda en noviembre de 2024. (Foto AP/Frank Augstein)

Liam Óg Ó hAnnaidh, también conocido como Mo Chara, miembro de la banda irlandesa Kneecap, sale del Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres el miércoles 20 de agosto de 2025, donde se le acusa de un delito de terrorismo relacionado con exhibir una bandera en apoyo a Hezbolá durante una actuación con la banda en noviembre de 2024. (Foto AP/Frank Augstein)

el dia06
Manifestantes se congregan en una manifestación en Bombay, India, el miércoles 20 de agosto de 2025, para mostrar solidaridad con los palestinos contra Israel. (Foto AP/Rajanish Kakade)

Manifestantes se congregan en una manifestación en Bombay, India, el miércoles 20 de agosto de 2025, para mostrar solidaridad con los palestinos contra Israel. (Foto AP/Rajanish Kakade)

el dia08
J. J. O. Dochartaigh, miembro de la banda irlandesa Kneecap, llega para apoyar a su compañero Liam Óg Ó hAnnaidh, también conocido como Mo Chara, en el Tribunal de Magistrados de Westminster, Londres, el miércoles 20 de agosto de 2025. Ó hAnnaidh está acusado de un delito de terrorismo por exhibir una bandera en apoyo a Hezbolá durante una actuación con la banda en noviembre de 2024. (Foto AP/Joanna Chan)

J. J. O. Dochartaigh, miembro de la banda irlandesa Kneecap, llega para apoyar a su compañero Liam Óg Ó hAnnaidh, también conocido como Mo Chara, en el Tribunal de Magistrados de Westminster, Londres, el miércoles 20 de agosto de 2025. Ó hAnnaidh está acusado de un delito de terrorismo por exhibir una bandera en apoyo a Hezbolá durante una actuación con la banda en noviembre de 2024. (Foto AP/Joanna Chan)

el dia09
J. J. O. Dochartaigh, miembro de la banda irlandesa Kneecap, llega para apoyar a su compañero Liam Óg Ó hAnnaidh, también conocido como Mo Chara, en el Tribunal de Magistrados de Westminster, Londres, el miércoles 20 de agosto de 2025. Ó hAnnaidh está acusado de un delito de terrorismo por exhibir una bandera en apoyo a Hezbolá durante una actuación con la banda en noviembre de 2024. (Foto AP/Joanna Chan)

J. J. O. Dochartaigh, miembro de la banda irlandesa Kneecap, llega para apoyar a su compañero Liam Óg Ó hAnnaidh, también conocido como Mo Chara, en el Tribunal de Magistrados de Westminster, Londres, el miércoles 20 de agosto de 2025. Ó hAnnaidh está acusado de un delito de terrorismo por exhibir una bandera en apoyo a Hezbolá durante una actuación con la banda en noviembre de 2024. (Foto AP/Joanna Chan)

el dia10
El humo naranja anuncia el inicio del desfile de cientos de grandes veleros que navegan hacia el puerto de la capital holandesa para la décima edición de SAIL, en Ámsterdam, Países Bajos, el miércoles 20 de agosto de 2025. (Foto AP/Peter Dejong)

El humo naranja anuncia el inicio del desfile de cientos de grandes veleros que navegan hacia el puerto de la capital holandesa para la décima edición de SAIL, en Ámsterdam, Países Bajos, el miércoles 20 de agosto de 2025. (Foto AP/Peter Dejong)

el dia12
Manifestantes se congregan en una manifestación en Bombay, India, el miércoles 20 de agosto de 2025, para mostrar solidaridad con los palestinos contra Israel. (Foto AP/Rajanish Kakade)

Manifestantes se congregan en una manifestación en Bombay, India, el miércoles 20 de agosto de 2025, para mostrar solidaridad con los palestinos contra Israel. (Foto AP/Rajanish Kakade)

el dia13
Bomberos trabajan en una instalación de almacenamiento de combustible afectada por un ataque con drones rusos, Odesa, Ucrania. Fotografía: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/Reuters

Bomberos trabajan en una instalación de almacenamiento de combustible afectada por un ataque con drones rusos, Odesa, Ucrania. Fotografía: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/Reuters

el dia14
Un aldeano se prepara para participar en la danza Berobana, una tradición de 150 años que simboliza la unidad y la solidaridad, Artvin, Turquía. Fotografía: Dilara Irem Sancar/Anadolu/Getty

Un aldeano se prepara para participar en la danza Berobana, una tradición de 150 años que simboliza la unidad y la solidaridad, Artvin, Turquía. Fotografía: Dilara Irem Sancar/Anadolu/Getty

el dia15
Un hombre empuja su motocicleta a través del agua de la inundación después de las lluvias torrenciales del monzón, Karachi, Pakistán. Fotografía: Shahzaib Akber/EPA

Un hombre empuja su motocicleta a través del agua de la inundación después de las lluvias torrenciales del monzón, Karachi, Pakistán. Fotografía: Shahzaib Akber/EPA

el dia11
Simpatizantes de Liam Óg Ó hAnnaidh, también conocido como Mo Chara, miembro de la banda irlandesa Kneecap, esperan con pancartas y banderas su llegada al Tribunal de Magistrados de Westminster, Londres, el miércoles 20 de agosto de 2025, donde se le acusa de un delito de terrorismo por exhibir una bandera en apoyo a Hezbolá durante una actuación con la banda en noviembre de 2024. (Foto AP/Frank Augstein)

Simpatizantes de Liam Óg Ó hAnnaidh, también conocido como Mo Chara, miembro de la banda irlandesa Kneecap, esperan con pancartas y banderas su llegada al Tribunal de Magistrados de Westminster, Londres, el miércoles 20 de agosto de 2025, donde se le acusa de un delito de terrorismo por exhibir una bandera en apoyo a Hezbolá durante una actuación con la banda en noviembre de 2024. (Foto AP/Frank Augstein)

Oficiales armados se preparan para esposar a un hombre desde un complejo de apartamentos, después de un conflicto entre vecinos, martes 19 de agosto de 2025, en el barrio de Petworth, al noroeste de Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin)

El día en imágenes alrededor del mundo

Olsen Mucobega, de 32 años, originario de Albania y residente en Grecia, lleva una oveja en su motocicleta durante un incendio forestal en la ciudad de Patras, en el oeste de Grecia, el miércoles 13 de agosto de 2025. (Foto AP/Thanassis Stavrakis)

El día en imágenes alrededor del mundo

actualidad imágenes mundo
Noticias relacionadas
Robots compiten en el evento de Combate Libre de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, celebrados en Pekín, China, el viernes 15 de agosto de 2025. (Foto AP/Ng Han Guan)

El día en imágenes alrededor del mundo

Familias junto a un tanque Al-Khalid, fabricado en Pakistán, durante una exhibición de defensa celebrada en el marco de las celebraciones del Día de la Independencia de Pakistán, en Islamabad, Pakistán, el jueves 14 de agosto de 2025. (Foto AP/Anjum Naveed)

El día en imágenes alrededor del mundo

Dolientes llevan globos a la catedral de Bogotá, Colombia, antes del funeral del aspirante presidencial y senador opositor Miguel Uribe, quien falleció por heridas de bala sufridas en un mitin político el miércoles 13 de agosto de 2025. (Foto AP/Ivan Valencia)

El día en imágenes alrededor del mundo

Simpatizantes del grupo Grieving for Gazza se manifiestan en Londres, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

El día en imágenes alrededor del mundo

Ver comentarios

Encuentran a dos hermanas muertas en una una casa de un Fonavi de zona sur

Las mujeres tenían aproximadamente 70 años. Estaban golpeadas y fueron halladas en distintos ambientes del lugar. Familiares dijeron que en el inmueble no faltaban objetos de importancia.

Encuentran a dos hermanas muertas en una una casa de un Fonavi de zona sur
Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: comenzó el juicio y piden perpetua
Policiales

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: comenzó el juicio y piden perpetua

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga la muerte de cinco operarios
LA REGION

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga la muerte de cinco operarios

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario
POLICIALES

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Crudo pronóstico de un influencer libertario sobre la economía: Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización
Política

Crudo pronóstico de un influencer libertario sobre la economía: "Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización"

Autonomía: el apuro de Unidos, el acting de Monteverde y el tiro final

Por Facundo Borrego
Política

Autonomía: el apuro de Unidos, el "acting" de Monteverde y el tiro final

Dejanos tu comentario
Las más leídas
San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

Lo más importante
Encuentran a dos hermanas muertas en una una casa de un Fonavi de zona sur
Policiales

Encuentran a dos hermanas muertas en una una casa de un Fonavi de zona sur

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: comenzó el juicio y piden perpetua

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: comenzó el juicio y piden perpetua

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga la muerte de cinco operarios

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga la muerte de cinco operarios

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Ovación
Central habilita la reserva de populares y la compra de plateas para el clásico
OVACIÓN

Central habilita la reserva de populares y la compra de plateas para el clásico

Historia del Clásico, capítulo 9: dominio de Newells y un clásico emblemático para Central

Historia del Clásico, capítulo 9: dominio de Newell's y un clásico emblemático para Central

Julio César Chávez Jr. fue extraditado y llevado a una prisión de máxima seguridad

Julio César Chávez Jr. fue extraditado y llevado a una prisión de máxima seguridad

La gran oportunidad que llega para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

La gran oportunidad que llega para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

Rescatan en un libro la obra de la pionera de la pintura argentina Josefa Díaz y Clusellas
La Ciudad

Rescatan en un libro la obra de la pionera de la pintura argentina Josefa Díaz y Clusellas

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada
LA REGION

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y  discapacidad
Política

Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y  discapacidad

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias
La Región

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto
La Ciudad

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora
La Región

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

El gobierno libera la circulación de camiones bitrenes
Política

El gobierno libera la circulación de camiones bitrenes

Newells acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

Los clásicos de Ángel Di María: cómo formó Central y qué puntajes recibió

Por Luis Castro
Ovación

Los clásicos de Ángel Di María: cómo formó Central y qué puntajes recibió

Los expertos dieron su veredicto: el mejor alfajor del mundo es chubutense
Información General

Los expertos dieron su veredicto: el "mejor alfajor del mundo" es chubutense

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario
Policiales

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario

El tomate triturado de Marolio tenía brotes de semillas, no gusanos
Información General

El tomate triturado de Marolio tenía brotes de semillas, no gusanos

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario

Primeros peritajes: el fentanilo agravó los cuadros de las víctimas
Información General

Primeros peritajes: el fentanilo agravó los cuadros de las víctimas

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada
La Ciudad

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes
La Ciudad

La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes

Milei en la Bolsa de Comercio: se pone otro reclamo sobre la mesa
Política

Milei en la Bolsa de Comercio: se pone otro reclamo sobre la mesa