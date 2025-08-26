El día en imágenes alrededor del mundo

26 de agosto 2025
El megacohete Starship de SpaceX se prepara para un vuelo de prueba desde Starbase, Texas, el lunes 25 de agosto de 2025. (Foto AP/Eric Gay)

Jonas Vingegaard, de Dinamarca, pedalea durante la primera etapa de la Vuelta a España, carrera ciclista alrededor de España, en un recorrido que fue de Venaria a Novara, en Italia, el sábado 23 de agosto de 2025. (Marco Alpozzi/LaPresse vía AP)

La caballería de la Guardia Presidencial cabalga tras participar en la ceremonia de bienvenida al presidente de Nigeria, Bola Tinubu, en el palacio presidencial de Planalto en Brasilia, Brasil, el lunes 25 de agosto de 2025. (Foto AP/Eraldo Peres)

Jennifer Vásquez Sura y su esposo Kilmar Ábrego García, asisten a una manifestación de protesta en la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore, el lunes 25 de agosto de 2025, en apoyo a Kilmar Ábrego García. (Foto AP/Stephanie Scarbrough)

La gente canta y baila para celebrar el Carnaval de Notting Hill en Londres, el lunes 25 de agosto de 2025, la fiesta callejera más grande de Europa y uno de los carnavales más grandes del mundo. (Foto AP/Alberto Pezzali)

La gente canta y baila para celebrar el Carnaval de Notting Hill en Londres, el lunes 25 de agosto de 2025, la fiesta callejera más grande de Europa y uno de los carnavales más grandes del mundo. (Foto AP/Alberto Pezzali)

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, estrecha la mano del presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, durante su reunión en Kiev, Ucrania, el lunes 25 de agosto de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

Familiares y amigos rezan junto al cuerpo de la periodista independiente Mariam Dagga, de 33 años, durante su funeral tras su muerte en un doble ataque israelí contra el Hospital Nasser en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el lunes 25 de agosto de 2025. (Family Handout via AP)

Un lanzacohetes múltiple BM-21 del Ejército Ruso dispara hacia una posición ucraniana en un lugar no revelado de Ucrania. (Servicio de prensa del Ministerio ruso de Defensa via AP)

La figura de Germania decora la cima del monumento de Niederwald, construido para conmemorar la fundación del Imperio Alemán en 1871, sobre los viñedos y la ciudad de Rüdesheim, Alemania, el lunes 25 de agosto de 2025. (Foto AP/Michael Probst)

Personas observan vehículos y edificios dañados un día después de los ataques aéreos israelíes contra la principal gasolinera en Saná, Yemen, el lunes 25 de agosto de 2025. (Foto AP)

Aficionados a la aviación observan un espectáculo de aviación militar y acrobática cerca de la Cruz de los Héroes en el pico Caraiman, en la cima de las montañas Bucegi, en Busteni, Rumania, el martes 26 de agosto de 2025. (Foto AP/Vadim Ghirda)

Simpatizantes de Liam Óg Ó hAnnaidh, también conocido como Mo Chara, miembro de la banda irlandesa Kneecap, esperan con pancartas y banderas su llegada al Tribunal de Magistrados de Westminster, Londres, el miércoles 20 de agosto de 2025, donde se le acusa de un delito de terrorismo por exhibir una bandera en apoyo a Hezbolá durante una actuación con la banda en noviembre de 2024. (Foto AP/Frank Augstein)

Oficiales armados se preparan para esposar a un hombre desde un complejo de apartamentos, después de un conflicto entre vecinos, martes 19 de agosto de 2025, en el barrio de Petworth, al noroeste de Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin)

