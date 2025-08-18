El rey Carlos III de Gran Bretaña se reúne con el poni Shetland cabo Cruachan IV (mascota del Regimiento Real de Escocia) durante una inspección a la Compañía Balaklava, 5º Batallón del Regimiento Real de Escocia, a las puertas de Balmoral, en Aberdeenshire, Escocia, el lunes 18 de agosto de 2025. (Jane Barlow/PA vía AP)
Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos conversan mientras se implementan medidas de seguridad antes de la reunión del presidente Donald Trump con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y líderes europeos en la Casa Blanca en Washington, el lunes 18 de agosto de 2025. (Foto AP/Rod Lamkey, Jr.)
Rescatistas cargan el cuerpo de un civil que murió en el ataque con misiles ruso que impactó un edificio residencial en Járkov, Ucrania, el lunes 18 de agosto de 2025. (Foto AP/Andrii Marienko)
Rescatistas extinguieron un incendio en tiendas comerciales destruidas por un ataque con misiles rusos en Zaporiyia, Ucrania, el lunes 18 de agosto de 2025. (Foto AP/Kateryna Klochko)
Un soldado ucraniano toca la bandura durante la ceremonia de despedida de David Chichkan, militar y artista ucraniano, en la Plaza de la Independencia de Kiev, Ucrania, el lunes 18 de agosto de 2025. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
Un grupo de personas empuja un autobús por una calle inundada durante una intensa lluvia en Mumbai, India, el lunes 18 de agosto de 2025. (Foto AP/Rajanish Kakade)
Personas conducen sus motocicletas por una calle inundada durante una intensa lluvia en Mumbai, India, el lunes 18 de agosto de 2025. (Foto AP/Rajanish Kakade)
Rescatistas evacuan a un civil herido tras el impacto de un misil ruso en un edificio residencial en Járkov, Ucrania, el lunes 18 de agosto de 2025. (Foto AP/Andrii Marienko)
El candidato presidencial Andrónico Rodríguez sale de una casilla electoral después de que sus opositores le arrojaron piedras, el domingo 17 de agosto de 2025, en Entre Ríos, en la region del Chapare de Bolivia. (AP Foto/Jorge Saenz)
El candidato presidencial Jorge "Tuto" Quiroga saluda tras sufragar en los comicios generales, el domingo 17 de agosto de 2025, en La Paz, Bolivia. (AP Foto/Freddy Barragán
El candidato presidencial Rodrigo Paz, al centro, alza las manos en señal de triunfo luego de que los resultados preliminares lo mostraban al frente de los comicios, el domingo 17 de agosto de 2025, en La Paz, Bolivia. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
Un oficial de policía mira desde detrás de los escudos en los que los manifestantes han untado pintura en una protesta contra la guerra en Gaza, Ciudad de México. Fotografía: Fernando Llano/AP
Una persona lucha contra un incendio forestal en Carballeda de Avia, Ourense, España. Fotografía: Brais Lorenzo/EPA
Miembros de la guardia nacional del Distrito de Columbia junto a su M-ATV, un vehículo resistente a las minas, fuera de Union Station, Washington DC, EE. UU.. Fotografía: Julia Demaree Nikhinson/AP
Olsen Mucobega, de 32 años, originario de Albania y residente en Grecia, lleva una oveja en su motocicleta durante un incendio forestal en la ciudad de Patras, en el oeste de Grecia, el miércoles 13 de agosto de 2025. (Foto AP/Thanassis Stavrakis)