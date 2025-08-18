El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital | El Mundo | actualidad
18 de agosto 2025 · 13:47hs
el dia01
El rey Carlos III de Gran Bretaña se reúne con el poni Shetland cabo Cruachan IV (mascota del Regimiento Real de Escocia) durante una inspección a la Compañía Balaklava, 5º Batallón del Regimiento Real de Escocia, a las puertas de Balmoral, en Aberdeenshire, Escocia, el lunes 18 de agosto de 2025. (Jane Barlow/PA vía AP)

El rey Carlos III de Gran Bretaña se reúne con el poni Shetland cabo Cruachan IV (mascota del Regimiento Real de Escocia) durante una inspección a la Compañía Balaklava, 5º Batallón del Regimiento Real de Escocia, a las puertas de Balmoral, en Aberdeenshire, Escocia, el lunes 18 de agosto de 2025. (Jane Barlow/PA vía AP)

el dia02
Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos conversan mientras se implementan medidas de seguridad antes de la reunión del presidente Donald Trump con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y líderes europeos en la Casa Blanca en Washington, el lunes 18 de agosto de 2025. (Foto AP/Rod Lamkey, Jr.)

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos conversan mientras se implementan medidas de seguridad antes de la reunión del presidente Donald Trump con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y líderes europeos en la Casa Blanca en Washington, el lunes 18 de agosto de 2025. (Foto AP/Rod Lamkey, Jr.)

el dia03
Rescatistas cargan el cuerpo de un civil que murió en el ataque con misiles ruso que impactó un edificio residencial en Járkov, Ucrania, el lunes 18 de agosto de 2025. (Foto AP/Andrii Marienko)

Rescatistas cargan el cuerpo de un civil que murió en el ataque con misiles ruso que impactó un edificio residencial en Járkov, Ucrania, el lunes 18 de agosto de 2025. (Foto AP/Andrii Marienko)

el dia04
Rescatistas extinguieron un incendio en tiendas comerciales destruidas por un ataque con misiles rusos en Zaporiyia, Ucrania, el lunes 18 de agosto de 2025. (Foto AP/Kateryna Klochko)

Rescatistas extinguieron un incendio en tiendas comerciales destruidas por un ataque con misiles rusos en Zaporiyia, Ucrania, el lunes 18 de agosto de 2025. (Foto AP/Kateryna Klochko)

el dia05
Un soldado ucraniano toca la bandura durante la ceremonia de despedida de David Chichkan, militar y artista ucraniano, en la Plaza de la Independencia de Kiev, Ucrania, el lunes 18 de agosto de 2025. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

Un soldado ucraniano toca la bandura durante la ceremonia de despedida de David Chichkan, militar y artista ucraniano, en la Plaza de la Independencia de Kiev, Ucrania, el lunes 18 de agosto de 2025. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

el dia06
Un grupo de personas empuja un autobús por una calle inundada durante una intensa lluvia en Mumbai, India, el lunes 18 de agosto de 2025. (Foto AP/Rajanish Kakade)

Un grupo de personas empuja un autobús por una calle inundada durante una intensa lluvia en Mumbai, India, el lunes 18 de agosto de 2025. (Foto AP/Rajanish Kakade)

el dia07
Personas conducen sus motocicletas por una calle inundada durante una intensa lluvia en Mumbai, India, el lunes 18 de agosto de 2025. (Foto AP/Rajanish Kakade)

Personas conducen sus motocicletas por una calle inundada durante una intensa lluvia en Mumbai, India, el lunes 18 de agosto de 2025. (Foto AP/Rajanish Kakade)

el dia08
Rescatistas evacuan a un civil herido tras el impacto de un misil ruso en un edificio residencial en Járkov, Ucrania, el lunes 18 de agosto de 2025. (Foto AP/Andrii Marienko)

Rescatistas evacuan a un civil herido tras el impacto de un misil ruso en un edificio residencial en Járkov, Ucrania, el lunes 18 de agosto de 2025. (Foto AP/Andrii Marienko)

el dia09
El candidato presidencial Andrónico Rodríguez sale de una casilla electoral después de que sus opositores le arrojaron piedras, el domingo 17 de agosto de 2025, en Entre Ríos, en la region del Chapare de Bolivia. (AP Foto/Jorge Saenz)

El candidato presidencial Andrónico Rodríguez sale de una casilla electoral después de que sus opositores le arrojaron piedras, el domingo 17 de agosto de 2025, en Entre Ríos, en la region del Chapare de Bolivia. (AP Foto/Jorge Saenz)

el dia10
El candidato presidencial Jorge

El candidato presidencial Jorge "Tuto" Quiroga saluda tras sufragar en los comicios generales, el domingo 17 de agosto de 2025, en La Paz, Bolivia. (AP Foto/Freddy Barragán

el dia11
El candidato presidencial Rodrigo Paz, al centro, alza las manos en señal de triunfo luego de que los resultados preliminares lo mostraban al frente de los comicios, el domingo 17 de agosto de 2025, en La Paz, Bolivia. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El candidato presidencial Rodrigo Paz, al centro, alza las manos en señal de triunfo luego de que los resultados preliminares lo mostraban al frente de los comicios, el domingo 17 de agosto de 2025, en La Paz, Bolivia. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

el dia12
Un oficial de policía mira desde detrás de los escudos en los que los manifestantes han untado pintura en una protesta contra la guerra en Gaza, Ciudad de México. Fotografía: Fernando Llano/AP

Un oficial de policía mira desde detrás de los escudos en los que los manifestantes han untado pintura en una protesta contra la guerra en Gaza, Ciudad de México. Fotografía: Fernando Llano/AP

el dia13
Una persona lucha contra un incendio forestal en Carballeda de Avia, Ourense, España. Fotografía: Brais Lorenzo/EPA

Una persona lucha contra un incendio forestal en Carballeda de Avia, Ourense, España. Fotografía: Brais Lorenzo/EPA

el dia14
Miembros de la guardia nacional del Distrito de Columbia junto a su M-ATV, un vehículo resistente a las minas, fuera de Union Station, Washington DC, EE. UU.. Fotografía: Julia Demaree Nikhinson/AP

Miembros de la guardia nacional del Distrito de Columbia junto a su M-ATV, un vehículo resistente a las minas, fuera de Union Station, Washington DC, EE. UU.. Fotografía: Julia Demaree Nikhinson/AP

el dia15
Olsen Mucobega, de 32 años, originario de Albania y residente en Grecia, lleva una oveja en su motocicleta durante un incendio forestal en la ciudad de Patras, en el oeste de Grecia, el miércoles 13 de agosto de 2025. (Foto AP/Thanassis Stavrakis)

Olsen Mucobega, de 32 años, originario de Albania y residente en Grecia, lleva una oveja en su motocicleta durante un incendio forestal en la ciudad de Patras, en el oeste de Grecia, el miércoles 13 de agosto de 2025. (Foto AP/Thanassis Stavrakis)

Robots compiten en el evento de Combate Libre de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, celebrados en Pekín, China, el viernes 15 de agosto de 2025. (Foto AP/Ng Han Guan)

El día en imágenes alrededor del mundo

Familias junto a un tanque Al-Khalid, fabricado en Pakistán, durante una exhibición de defensa celebrada en el marco de las celebraciones del Día de la Independencia de Pakistán, en Islamabad, Pakistán, el jueves 14 de agosto de 2025. (Foto AP/Anjum Naveed)

El día en imágenes alrededor del mundo

actualidad imágenes mundo
Noticias relacionadas
Dolientes llevan globos a la catedral de Bogotá, Colombia, antes del funeral del aspirante presidencial y senador opositor Miguel Uribe, quien falleció por heridas de bala sufridas en un mitin político el miércoles 13 de agosto de 2025. (Foto AP/Ivan Valencia)

El día en imágenes alrededor del mundo

Simpatizantes del grupo Grieving for Gazza se manifiestan en Londres, el martes 12 de agosto de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

El día en imágenes alrededor del mundo

Los cuerpos de palestinos muertos en un ataque aéreo israelí son trasladados al Hospital Shifa en la ciudad de Gaza el lunes 11 de agosto de 2025. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

El día en imágenes alrededor del mundo

Una mujer se abanica en una parada de autobús, en un día caluroso, junto a un cartel de una agencia de viajes que muestra a gente en la playa en Madrid, España, el viernes 8 de agosto de 2025. La Comunidad de Madrid sigue en aviso naranja, después de varios días soportando altas temperaturas. (Foto AP/Paul White)

El día en imágenes alrededor del mundo

Ver comentarios

Tragedia en San Lorenzo: murió el quinto operario que cayó de un montacargas

Fernando Guerra permanecía internado en el hospital Eva Perón luego del grave accidente de este domingo, donde fallecieron otros cuatro compañeros

Tragedia en San Lorenzo: murió el quinto operario que cayó de un montacargas
Pullaro: Al aeropuerto de Rosario lo arreglamos nosotros porque el gobierno nacional se borró
Política

Pullaro: "Al aeropuerto de Rosario lo arreglamos nosotros porque el gobierno nacional se borró"

Fentanilo contaminado: García Furfaro debería estar detenido
La Ciudad

Fentanilo contaminado: "García Furfaro debería estar detenido"

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como Montaña Rusa y La banda del Golden Rocket
Zoom

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como "Montaña Rusa" y "La banda del Golden Rocket"

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en la puerta de una casa en San Justo
La Región

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en la puerta de una casa en San Justo

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio
LA CIUDAD

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Newells: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la panza de Mosquera

Newell's: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la "panza" de Mosquera

Lo más importante
Tragedia en San Lorenzo: murió el quinto operario que cayó de un montacargas
La Región

Tragedia en San Lorenzo: murió el quinto operario que cayó de un montacargas

Pullaro: Al aeropuerto de Rosario lo arreglamos nosotros porque el gobierno nacional se borró

Pullaro: "Al aeropuerto de Rosario lo arreglamos nosotros porque el gobierno nacional se borró"

Fentanilo contaminado: García Furfaro debería estar detenido

Fentanilo contaminado: "García Furfaro debería estar detenido"

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como Montaña Rusa y La banda del Golden Rocket

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como "Montaña Rusa" y "La banda del Golden Rocket"

Ovación
Scaloni confirmó la prelista de la selección argentina con una ausencia importante y varias sorpresas
Ovación

Scaloni confirmó la prelista de la selección argentina con una ausencia importante y varias sorpresas

Ángel Di María armó el once ideal con jugadores con los que compartió equipo

Ángel Di María armó el once ideal con jugadores con los que compartió equipo

Cómo llegan Central y Newells  el clásico de la ciudad por el torneo Clausura

Cómo llegan Central y Newell's  el clásico de la ciudad por el torneo Clausura

Ángel Di María recibió a Santiago Maratea y le regaló su camiseta de Central

Ángel Di María recibió a Santiago Maratea y le regaló su camiseta de Central

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales
La Ciudad

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales

El Quini 6 quedó vacante, con un buen premio consuelo en el Siempre Sale
Información General

El Quini 6 quedó vacante, con un buen "premio consuelo" en el Siempre Sale

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza
Policiales

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado
Información General

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

Homo Argentum o Homo Porteñum: un diputado libertario rosarino cuestionó la película de Francella
Zoom

Homo Argentum o Homo Porteñum: un diputado libertario rosarino cuestionó la película de Francella

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua
Policiales

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata
Información General

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda
El Mundo

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas
Economía

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución
Política

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución

Elecciones 2025: en Santa Fe, LLA apuesta a referentes propios pero poco conocidos
Política

Elecciones 2025: en Santa Fe, LLA apuesta a referentes propios pero poco conocidos

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios
La Ciudad

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios

El presidente de Serbia promete restaurar la paz y el orden tras las protestas
El Mundo

El presidente de Serbia promete "restaurar la paz y el orden" tras las protestas

Las inundaciones en Pakistán dejaron al menos 274 muertos
Información General

Las inundaciones en Pakistán dejaron al menos 274 muertos

El embajador argentino en un homenaje a San Martín en España: ¡Viva el rey!
Política

El embajador argentino en un homenaje a San Martín en España: "¡Viva el rey!"

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas
Policiales

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas

Controles ginecológicos: cuáles son y cuándo hacerlos según las etapas de la vida
Salud

Controles ginecológicos: cuáles son y cuándo hacerlos según las etapas de la vida

El campo reclama y el gobierno responde: el ritual político de ExpoVenado 2025
La Región

El campo reclama y el gobierno responde: el ritual político de ExpoVenado 2025

Melania Trump le escribió una carta a Putin pidiendo por la paz
El Mundo

Melania Trump le escribió una carta a Putin pidiendo por la paz

La UBA lanzó un curso para profesionalizar a los paseadores de perros
Información General

La UBA lanzó un curso para profesionalizar a los paseadores de perros