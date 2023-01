El avión Boeing 737 de Delta Air Lines que se preparaba para partir se detuvo de forma segura en la pista del Aeropuerto JFK mientras el otro avión cruzaba por delante alrededor de las 20.45 de la noche, según indicó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

CNN: Planes nearly collide on ground at JFK