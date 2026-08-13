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En vivo: Central lo buscó con más ganas que fútbol y debió conformarse con un empate

Central igualó sin goles con Corinthians por la ida de los octavos de la Copa Libertadores de América. La llave se definirá en Brasil

13 de agosto 2026 · 23:19hs
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Giovani Cantizano remató y dio en el palo

Giovani Cantizano remató y dio en el palo, pero se anuló la jugada por posición adelantada.
No hay dudas de que en el Gigante se juega Copa Libertadores. Hasta el banderín del córner lo identifica

Celina Mutti Lovera

No hay dudas de que en el Gigante se juega Copa Libertadores. Hasta el banderín del córner lo identifica, en Central ante Corinthians.
Los hinchas de Corinthians

Celina Mutti Lovera

Los hinchas de Corinthians, ubicados en la platea alta de Cordiviola, sobre el codo de Génova.

Central abrió la llave de los octavos de final de la Copa Libertadores, frente al duro Corinthians de Brasil, en el Gigante . Pese a que intentó quedarse con la victoria, tuvo más entusiasmo que juego y debió resignarse a un empate sin goles.

La revancha será el jueves 20 en San Pablo. El ganador enfrentará a Universidad Católica o Estudiantes de La Plata.

El minuto a minuto en el Gigante

83': Di María controló dentro del área, le pegó de aire con fuerza y Souza puso las manos y la mandó al tiro de esquina.

79': Allan le cometió una fuerte falta a Federico Navarro, recibió la segunda amarilla y se fue expulsado.

70': Campaz la cambió de frente para Di María y fue a buscar la devolución al área de Corinthians. El colombiano cabeceó y la pelota se fue apenas alta.

62': Gastón Ávila la controló casi pegado a la línea de fondo y, cuando se esperaba el centro, pateó al primer palo. El arquero Souza atajó con la mano derecha.

60': Kaio encaró a Ovando, se le fue por la izquierda, pero su remate forzado no le permitió colocar la pelota por sobre Ledesma.

48': Di María la entregó para Campaz, libre por el segundo palo. El colombiano remató y Raniele llegó justo para desviarle el tiro. La pelota se fue alta al tiro de esquina.

ET: Central salió a jugar el segundo tiempo con el reemplazo de Federico Navarro por Vicente Pizarro.

42': Tiro libre para Corinthians. El tiro pasado fue conectado de cabeza por Bidu. La pelota pegó en el travesaño, se elevó y volvió a golpear en el horizontal antes de irse de la cancha.

>>Leer más: Hizo un gol icónico para Central y jugó en Corinthians, donde fue clave en el regreso a la primera división

37': El árbitro Matonte recibió el llamado del VAR y fue al monitor para observar si Gabriel tocó la pelota con el brazo dentro del área visitante. El juez descartó que hubiese penal. Entendió que fue casual.

36': Kaio la controló y sacó un zurdazo que se fue cerca del travesaño.

11': Jaminton Campaz ensayó un zurdazo desde afuera del área y el arquero Hugo Souza se arrojó hacia la derecha y la desvió.

Las estadísticas de Central y Corinthians

El plantel de Central que sali&oacute; a jugar contra Corinthians.

El plantel de Central que salió a jugar contra Corinthians.

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