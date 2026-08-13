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Las mejores imágenes de Central-Corinthians en el Gigante en la lente de La Capital

El partido de octavos de final fue bien de Copa Libertadores en el Gigante entre Central y Corinthians. Así lo reflejó la reportera gráfica de La Capital

13 de agosto 2026 · 23:38hs
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Curiosa imagen en Central y Corinthians. La pelota está en la suya

Celina Mutti Lovera

Curiosa imagen en Central y Corinthians. La pelota está en la suya, lo mismo que Kaio César y Cantizano.

Central y Corinthians no se dieron tregua en el Gigante, en un partido típico de Copa Libertadores, sobre todo en las instancias de llaves eliminatorias. Y así lo reflejó la reportera gráfica de La Capital Celina Mutti Lovera en el Gigante de Arroyito.

Las fotos de La Capital en Arroyito

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Germán Herrera, con la camiseta de Corinthians. El ex-Central jugó en el Timao en 2008, en la Serie B de Brasil.

Hizo un icónico gol para Central y fue clave en el ascenso de Corinthians

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