El uno x uno de Central: Franco Ibarra, el león que marcó el pulso del partido

El volante central canalla fue el más parejo en el empate ante Corinthians. El Gato Ávila y Campaz fueron otros de los que más presencia marcaron

Los once de Central que Jorge Almirón puso en cancha para el partido ante Corinthians.

El empate de Central ante Corinthians tuvo a Franco Ibarra como el destacado en el equipo canalla. Fue un pacman en el medio, jugó con muchas ganas y se adueñó de casi todas las divididas.

Jeremías Ledesma 5: Prácticamente no lo exigieron, por lo que entró poco y nada en juego. En una en el primer tiempo pareció dudar en la salida, pero fue un espectador de lujo.

Emanuel Coronel 5: Le puso muchas ganas y no pasó grandes sobresaltos en la marca. Trepó cada vez que pudo e intentó dar una mano en la ofensiva. Se fue reemplazado.

Ignacio Ovando 6,5: Siempre seguro en la marca y también pelota al pie. Controló bien a Pedro Raúl. Mucho influyó que Corinthians atacó poco y nada.

Gastón Ávila 6,5: Un partido más que correcto. Estuvo siempre firme, salvo en una en la que perdió en el cuerpo a cuerpo con Kaio César. Buen partido del Gato.

Agustín Sández 5: Jugó de mayor a menor. Buen primer tiempo, metiendo en todas y ganando. Lo del complemento ya no fue tan bueno. Falló en algunas fáciles.

Franco Ibarra 7,5: Amo y seño de la mitad de la cancha. Fue el motor de Central a la hora de la recuperación, con mucha presencia en todas las divididas. También distribuyó de manera correcta.

Vicente Pizarro 3,5: Flojo partido. No pesó en la recuperación y tampoco en la generación de juego. Una mala salida generó una de las pocas del Timao en el primer tiempo. Estaba amonestado y no salió al complemento.

Giovanni Cantizano 5: Tuvo momentos en el partido, pero fue discontinuo. Nunca pesó lo suficiente en ofensiva. De a ratos lo encimó Di María y perdió recorrido.

Ángel Di María 5,5: No estuvo en sus mejores noches. Inexpresivo en el primer tiempo, levantó en el segundo, con algunos centros quirúrgicos. Terminó recostado sobre la derecha.

Jaminton Campaz 6,5: Como siempre, uno de los más incisivos del equipo. En esta ocasión le faltó terminación de jugada. Tuvo un par, aunque exigidas, que no las finalizó bien.

Enzo Copetti 4: Batalló todo el partido con los centrales rivales, pero en lo suyo aportó poco. No le quedó ninguna clara, pero lo suyo fue escaso incluso con la pelota en los pies.

Ingresaron en Central

Federico Navarro 5: Un partido correcto. Tuvo que distribuir más que quitar por la postura amarrete de Corinthians.

Tomás Badaloni -: Su ingreso no le proporcionó al equipo presencia en el área. Las pocas en las que entró en contacto con el balón no dominó de manera correcta.

Elías Verón -: No jugó mucho, pero en esos minutos se atrevió a ir hacia adelante. De una arremetida suya apareció una mano que no fue cobrada porque fue fuera del área.

Marco Ruben -: Pocos minutos en cancha. Le alcanzó para meter una media vuelta cruzada que se fue desviada. Lo bueno que volvió a sumar minutos.

Alan Rodríguez -: Jugó muy poco y no entró demasiado en juego en un equipo que a esa altura iba con más empuje que fútbol.

El DT

Jorge Almirón 5,5: Central fue amplio dominador del partido, pero le faltó claridad en los metros finales para hallar el desnivel. Lo que sí dejó en claro su equipo fue que entendió de qué manera debía afrontarse un partido de estas características.