Steam regala 21 juegos que solían ser pagos: cómo descargarlos La plataforma ofrece propuestas de estrategias, puzzles, terror, acción y combate, entre otros. Cómo añadirlos a la biblioteca de forma gratuita 16 de septiembre 2026 · 16:52hs

Steam ofrece juegos gratuitos de distintas categorías

Steam trajo una sorpresa más que positiva para los amantes de los videojuegos. La plataforma ofrece 21 juegos, que hasta hace poco tiempo costaban dinero, de forma totalmente gratuita. Los usuarios podrán descargar opciones de acción, estrategia y terror sin ningún costo.

Los desarrolladores de estos juegos decidieron quitar de forma permanente los costos de estos títulos. A diferencia de las promociones específicas que duran solo un par de horas, esta medida permite a los usuarios asociar juegos a la biblioteca de Steam sin presiones para descargarlos dentro de algún límite de fecha u horario.

Así, quienes estén interesados pueden efectuar la descarga de inmediato o guardarlos en la biblioteca y descargarlos en algún otro momento. La selección disponible incluye juegos que anteriormente costaban hasta 18 euros.

Los juegos gratuitos para descargar en Steam Juegos de estrategia, gestión y puzzles Ratalorica

Fangs & Faith Solitaire

Oops! Inc. Emergency Center

Coffee Craze

Dots!

Anchor Up

Prismals

Knight’s Empire

Roguegg: Hardboiled Survivors Juegos de acción, combate y terror Blasteria

Topswap

BlackColled Madala Force 2

TomyTrouble

Kilnborn

Shadows Of Memory II

The Final Stay – Chapter 1

Dark Wonderland Juegos locales y arcade Froggin’ Around

DunkRatz

Mocha Camo

The Human Snake >>Leer más: Alvear inauguró una escuela técnica con enfoque Steam, un nuevo horizonte educativo Cómo añadir los juegos a la biblioteca de Steam Para descargar los juegos gratuitos se deben seguir una serie de pasos: Abrir Steam en el ordenador o en la tienda web. Iniciar sesión con una cuenta existente o crear una sin costo. Buscar el nombre exacto del título que se desea descargar. Abrir la ficha oficial y comprobar que el precio figure como 0,00. Pulsar “Jugar”, “Obtener” o “Añadir a la cuenta”, según la opción disponible. Confirmar la adquisición y revisar que el juego figure en la biblioteca. Antes de instalar cualquier juego, es recomendable verificar los requisitos técnicos, el espacio libre y la compatibilidad del equipo con el título que se desea descargar.