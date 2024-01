Denunciaron grave contaminación del Nahuel Huapi con líquidos cloacales

La senadora Magdalena Odarda afirmó que “desde hace muchos años venimos denunciando el vertido de líquidos cloacales en crudo en el lago Nahuel Huapi. Como no tuvimos respuestas a nuestra cantidad de reclamos, presentamos una acción de amparo en la cual firmaron miles de personas en toda la ciudad de Bariloche”.

Luego de la denuncia, ayer un equipo de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), que tiene la concesión del saneamiento de agua en Bariloche, se pudo a trabajar en el lugar donde la mancha marrón que se apreció en los videos tomados por vecinos se fue disipando.

Odarda acusó a los funcionarios de actual con negligencia, incluso los jueces de paz que tiempo atrás recibieron las primeras denuncias. “De manera espontánea barilochenses concurrieron a firmar al juzgado de paz porque veían que realmente estábamos ante un caso gravísimo de salud pública y también de vulneración de un ambiente libre de toda contaminación, sobre todo en el lago Nahuel Huapi que es una de las bellezas naturales más reconocidas que tiene Argentina”, acusó.

“Se dio una situación muy grave que fue remitir las actuaciones al Juzgado Federal e imponer los costos del juicio a las amparistas como una manera disciplinadora para que no sigamos peleando más para preservar al salud de nuestro lago. Así y todo seguimos adelante en ese Juzgado Federal que parece que está muerto. Porque la causa no va ni para atrás ni para adelante. En un caso que es de gravedad inminente por el hecho que la contaminación del lago no se terminó, se sigue dando, por lo tanto la violación de los derechos constitucionales sigue siendo un tema de presencia permanente”, fustigó.

Este viernes finalmente se dio lugar a un recurso de amparo presentado por la ONG Árbol de Pie y por Odarda. El juez Rubén Marigo, de la Cámara Laboral de Río Negro, hizo lugar a la medida cautelar.

La denuncia de los vecinos adjuntó un link de Instagram en el que se observan esos vertidos sobre la superficie del lago: https://www.instagram.com/reel/C2NCavWLv26/?igsh=dHYxOXlraGI1enF3.

La carta de la denuncia también da cuenta de “otros vuelcos” producidos en la estación de la CEB en el kilómetro 5 de la Avenida Bustillo, “originados por la salida de servicio de las bombas de la misma”, y se adjuntaron fotos del derrame tomadas entre el 15 y el 16 de enero.

Asimismo, se recordó que el 19 de septiembre pasado hubo un acontecimiento similar “que fuera comunicado oportunamente por esta Junta Vecinal mediante nota cursada a la CEB”, en la que se solicitaba un informe y una respuesta, pero el episodio transcurrió “sin solución alguna”.

Melipal es uno de los tres barrios -junto con Pinar de Festa y el Centro Atómico- que tiene cloacas, además de la zona céntrica.

Distintas fuentes consultadas por esta agencia coinciden en que el sistema está sobresaturado por la creciente demanda y que al producirse desbordes, las aguas sin tratar terminan en el lago.