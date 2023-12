Crean una computadora con neuronas y un chip que puede hacer cálculos complejos

El resultado es una especie de miniordenador híbrido llamado Brainoware , capaz de procesar datos de forma muy eficiente en términos de consumo de energía y comparable a su análogo tradicional en términos de rendimiento . Actualmente Brainoware se utiliza para operaciones de reconocimiento de voz - en particular de algunos sonidos japoneses , a partir de 240 piezas de audio grabadas por 8 personas diferentes - y se ha puesto a prueba para calcular la evolución de un sistema dinámico.

Un hito importante para el desarrollo futuro no sólo de la bioinformática, sino también para mejorar la comprensión del funcionamiento del cerebro humano. “Pueden pasar décadas antes de que podamos crear sistemas bioinformáticos generales, pero - comentó Lena Smirnova, de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore - esta investigación probablemente generará conocimientos fundamentales sobre los mecanismos de aprendizaje, el desarrollo neuronal y las implicaciones cognitivas de las enfermedades neurodegenerativas”.

En la introducción a su trabajo, los científicos explican que “el hardware informático inspirado en el cerebro tiene como objetivo emular la estructura y los principios de funcionamiento del cerebro y podría utilizarse para abordar las limitaciones actuales de las tecnologías de inteligencia artificial. Los chips de silicio inspirados en el cerebro tienen una capacidad limitada para imitar la función cerebral”.

Por esto, ellos optaron por una vía híbrida: “presentamos un enfoque que utiliza el cálculo adaptativo del reservorio de redes neuronales biológicas en un organoide cerebral. La computación se realiza enviando y recibiendo información del organoide cerebral. Al aplicar estimulación eléctrica se logra una dinámica no lineal y propiedades de memoria, así como un aprendizaje no supervisado a partir de datos de entrenamiento al remodelar la conectividad del organoide. Ilustramos el potencial práctico de esta técnica usándola para el reconocimiento de voz y la predicción de ecuaciones no lineales”.