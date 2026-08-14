Pami: cómo solicitar el subsidio por celiaquía y cuánto se cobra Quienes cumplan con los requisitos, pueden solicitar este bono de Pami para comprar alimentos libres de gluten. 14 de agosto 2026 · 15:09hs

Pami ofrece un subsidio para personas con celiaquía

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) intenta dar respuesta a las necesidades de sus afiliados, brindando productos y servicios a la altura de las mismas. Con ese objetivo, la obra social de los jubilados ofrece un subsidio específico destinado a todos los jubilados que padezcan celiaquía.

El “Subsidio económico por Celiaquía” está impulsado por la Ley 26.588. A través de este programa, Pami busca ayudar a los jubilados que por su condición están obligados a consumir alimentos específicos para evitar el gluten. Los alimentos sin tacc son mucho más costosos que los demás y generan un encarecimiento considerable de la canasta básica.

Por este motivo, Pami otorga un bono de $58.560,98 para sus afiliados y afiliadas con enfermedad celíaca. Para recibirlo, es preciso realizar un trámite sencillo desde la web oficial.

Cómo se realiza el trámite para cobrar el bono Este es un trámite web. Se puede realizar desde el celular, tablet o computadora. Ingresando en la página “www.pami.org.ar/tramite/subsidio-celiaquia” es posible iniciar directamente el trámite o solicitar un turno para atención presencial en agencia. También se encuentra disponible un video tutorial para aprender a realizar trámites en línea. >>Leer más: Pami: cómo verificar la validez de las recetas electrónicas antes de ir a la farmacia Documentación necesaria para acceder al bono Documento Nacional de Identidad (DNI).

Credencial de afiliación al Pami.

Último recibo de cobro.

Resumen de historia clínica que incluya síntomas.

Resultados serológicos que demuestren la presencia de anticuerpos antigliadina y antiendomisio.

Resultados histopatológicos de una biopsia realizada durante una videoendoscopia digestiva alta.

Certificación del diagnóstico de enfermedad celíaca, emitido por un especialista.