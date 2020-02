A un mes de crimen de Fernando Báez Sosa frente al boliche "Le Brique" en Villa Gesell, los padres del joven se preguntan las razones por las que un grupo de rugbiers atacaron y mataron a golpes a su hijo. La secuencia del homicidio quedó registrada a través de diferentes filmaciones, que se adjuntaron a la causa, y tanto Graciela como Silvio vieron algunas de ellas.

Una de las grabaciones que vio Silvio fue cuando a su hijo lo corren los rugbiers para atacarlo, y contó cuál fue su reacción. "Me cuesta mucho ver ese material, aunque miré algunas partes. En el momento en que cruza la calle y lo iban corriendo para atacarlo, cómo quisiera decirle a mi hijo que corra, que salga de ahí. Y él les dio la espalda, quería evitar eso", se lamentó.

Recordó que le decía a Fernando que aunque tuviera buen comportamiento en sus salidas y no se metiera con nadie "lo iban a buscar para pelear", y que debía cuidarse. Indicó que todavía no vio todos los videos que se difundieron sobre el ataque, y duda de que en algún momento pueda hacerlo por el dolor que le generan esas imágenes.

Además contó qué les diría a los detenidos por el crimen, si los tuviera enfrente. "En este mundo hay mucha gente buena, pero también mucha gente mala. Les preguntaría qué les hizo Fernando para que se ensañaran tanto con él. Uno puede no estar de acuerdo con alguien, pero de ahí a matarlo, no le encuentro explicación, no puedo entender eso", dijo en diálogo con Radio Rivadavia.

Agradeció a la multitudinaria marcha en Congreso del martes pasado para reclamar justicia por su hijo. "Fue impresionante, nos respaldó mucha gente buena, nos dio mucha fuerza a mi esposa y a mí. Incluso nos encontramos con muchas personas que están en la misma situación que nosotros", explicó, y le pidió a la gente que que no se olviden de ellos.

También habló sobre cómo sobrellevan el dolor. "Estamos tratando de ponernos fuertes para seguir con la lucha por Fernando. Tengo altibajos, hay momentos en que me siento bien, y otros que no. No le deseo a nadie estar en mis zapatos, hay días en que me levanto y no se por dónde va la cosa. A pesar de todo estamos de pie", afirmó.

Recordó el llamado del papa Francisco a principios de febrero, que se comunicó con ellos para darles contención por el duro momento por el que atraviesan junto a su esposa. "Fue un domingo, sonó el teléfono y atendí. Al principio pensé que era una broma, por el retraso en la comunicación. Le pregunté varias veces quién era, y al final reconocí su voz. Fue muy aliviador, nos calmó mucho su mensaje", aseguró.

Días atrás Francisco tuvo un nuevo gesto con la familia, ya que les envió una carta que fue leída por el obispo de Mar del Plata Gabriel Mestre en la misa realizada en la puerta del boliche "Le Brique" en Villa Gesell, donde el joven fue asesinado. "Quiero asegurarte mi compañía espiritual en este día. Yo también celebraré la Eucaristía por Fernando y sus padres", fue el mensaje que les dio el líder de la Iglesia Católica.