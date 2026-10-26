Santa Fe alcanzó un récord histórico de 100 donantes de órganos en diez meses

La marca ubica la tasa provincial por encima de los 27 donantes por millón de habitantes, en sintonía con los estándares de los diez países más avanzados del mundo

El sistema sanitario de la provincia de Santa Fe registró una cifra histórica en materia de procuración al concretar 100 procesos de donación de órganos en diez meses. El balance oficial fue confirmado por el Ministerio de Salud a través del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos y Tejidos (Cudaio).

Este número representa las marcas anuales más altas registradas en el territorio santafesino, que habían alcanzado 98 donaciones en 2019 y 2025. A partir de estas intervenciones, tres de cada 20 trasplantes concretados en la Argentina durante 2026 se realizaron con órganos provenientes de efectores santafesinos.

El centésimo operativo tuvo lugar en el Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria . Se trató de una intervención multiorgánica mediante la cual se procuraron ambos riñones y el hígado, lo que elevó a 272 el total de personas en lista de espera de todo el país que accedieron a un trasplante gracias a los donantes de la provincia en lo que va del año. En este último procedimiento, uno de los órganos ablacionados tuvo como receptora a una niña de diez años que se encontraba en lista de espera.

Un trabajo cotidiano

Al respecto, el secretario de Tercer Nivel de Atención, César Pauloni, valoró la articulación del sistema y remarcó que “este operativo en el hospital Eva Perón se concretó en simultáneo con la estrategia de cirugías intensivas que estamos implementando para optimizar la capacidad operativa de los quirófanos públicos y mejorar la calidad de vida de los pacientes”.

La directora de Cudaio, Cecilia Andrada, expresó al respecto que “la marca histórica que más nos emociona y por la que trabajamos todos los días es la de esos 272 argentinos, muchos de ellos niños, que recibieron su trasplante a partir de los órganos donados en Santa Fe. Es lo que nos inspira y por lo que trabajamos las 24 horas, todos los días”.

Acerca del centenar de donantes a los que se llegó en octubre, Andrada detalló: "Este logro es producto de dos factores fundamentales. Por un lado, el trabajo cotidiano y muy comprometido de un equipo de médicos y otros profesionales de la salud que forman nuestra guardia permanente de coordinación operativa. El 99% de las muertes no son viables para la donación de órganos, por lo que hace falta un sistema de alerta muy sensible y eficiente, para acudir a ese 1% de casos excepcionales con potencialidad de donación, y conducir el proceso hasta la ablación efectiva y la entrega del órgano al equipo que lo va a implantar. Y en segundo lugar, son cada vez más los efectores públicos y privados que han tomado muy seriamente los protocolos de notificación ante la posibilidad de un proceso", sostuvo y agregó: "Es lo que nos permite actuar y aprovechar al máximo las oportunidades".

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Índices internacionales

La tasa de donación en proporción con los habitantes de la provincia está alcanzando este año cifras comparables con los primeros diez países del mundo en la materia.

El formato comparativo que se establece internacionalmente para medir la procuración es el de donantes anuales por cada millón de habitantes (DPMH). España se mantiene hace años como la referencia global (con más de 50 DPMH), y en el mundo solo un reducido grupo de países -como Estados Unidos, Portugal, Croacia, Bélgica o Francia- logra superar los 27 DPMH, un umbral de excelencia internacional que Santa Fe ya alcanzó en solo diez meses de 2026.

Por otra parte, en lo que va de 2026 en Argentina se han registrado 816 donaciones, que derivaron en 1795 trasplantes de órganos. Teniendo en cuenta que de estos últimos, 272 se hicieron con órganos santafesinos, la proporción es del 15%: de cada 20 trasplantes realizados en el país este año, tres recibieron órganos ablacionados en efectores de nuestra provincia.