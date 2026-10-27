La Capital | Información General | León XIV

El papa León XIV en Argentina: la agenda oficial día por día y fechas de los feriados

El pontífice visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Habrá tres días de feriados por su visita

27 de octubre 2026 · 09:12hs
Google Seguir a La Capital en Google
El papa León XIV en Argentina: la agenda oficial día por día y fechas de los feriados

El papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina del 8 al 11 de noviembre, en el marco de una gira por América Latina que también incluirá Uruguay y Perú. El itinerario oficial contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, con encuentros protocolares, reuniones con representantes de distintos sectores y celebraciones religiosas.

La confirmación llegó a través de un mensaje publicado en la cuenta oficial del pontífice en la red social X. “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, escribió. El presidente Javier Milei compartió el anuncio y celebró la visita.

El Vaticano informó que la recuperación posoperatoria del Papa evoluciona favorablemente y que los últimos estudios no encontraron contraindicaciones para realizar el viaje. León XIV había sido operado por un adenocarcinoma pulmonar en el Policlínico Gemelli de Roma y recibió el alta el 17 de octubre.

Domingo 8 de noviembre: llegada y encuentro con Milei

La agenda comenzará el domingo 8 de noviembre. A las 16.30, León XIV será recibido oficialmente en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Luego participará de un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, en la Ciudad de Buenos Aires.

A las 17.50, el pontífice se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Más tarde, en el Palacio Libertad, tendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Lunes 9 de noviembre: misa en Palermo y visitas institucionales

El lunes 9, declarado feriado nacional, el Papa visitará a las 9.15 el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se encontrará con trabajadores y personas con discapacidad que reciben atención en la institución.

A las 11.30 celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. En ese mismo lugar, Juan Pablo II ofició una celebración durante su primera visita a la Argentina, en 1982.

>> Leer más: El Papa León XIV no necesitará tratamiento oncológico y crece la expectativa por su viaje a la Argentina

Por la tarde, a las 16.10, León XIV visitará la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. Después se reunirá con representantes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada terminará con una celebración de vísperas junto a integrantes del Episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

Martes 10 de noviembre: misa multitudinaria en Córdoba

El martes, el Papa viajará a Córdoba. Partirá desde Aeroparque a las 7.30 y, a las 10, celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

A las 15.15 se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El regreso a Buenos Aires está previsto para las 16.55. Por la noche, a las 20.15, encabezará una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: visita a Devoto y misa en Luján

La última jornada comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, conocido como cárcel de Devoto.

A las 10, León XIV celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires. El gobierno bonaerense estimó que la convocatoria podría reunir entre tres y cuatro millones de personas.

>> Leer más: El papa León XIV confirmó en sus redes que en noviembre visitará la Argentina

La despedida oficial está prevista para las 14 en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, desde donde el pontífice partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira.

Qué días serán feriados por la visita del Papa

El gobierno nacional estableció tres días de feriados vinculados con la visita papal. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional. En cambio, el martes 10 regirá únicamente en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 alcanzará a la provincia de Buenos Aires.

El cronograma fue establecido mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Cuándo fue la última visita de un Papa a la Argentina

La última visita de un pontífice a la Argentina ocurrió en 1987, cuando Juan Pablo II realizó una gira de seis días por Buenos Aires y otras ciudades. El mismo Papa había viajado al país por primera vez en junio de 1982, durante la Guerra de Malvinas y en plena dictadura militar.

Juan Pablo II a bordo del papamóvil recorre las calles de Rosario acompañado por miles de personas.

Juan Pablo II a bordo del papamóvil recorre las calles de Rosario acompañado por miles de personas.

La llegada de León XIV será la primera visita papal al país en casi cuatro décadas. Según Máximo Jurcinovic, director de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, se tratará de una visita pastoral con una agenda exigente, que combinará encuentros con autoridades, actividades religiosas y acercamientos a sectores sociales.

El itinerario fue coordinado entre el Vaticano, la Iglesia argentina, el Gobierno nacional y las administraciones locales de los lugares que recorrerá el pontífice.

Noticias relacionadas
León XIV confirmó su inminente visita a Latinoamérica

El papa León XIV confirmó en sus redes que en noviembre visitará la Argentina

Rosario recibe muchos visitantes durante los feriados. Pero también los rosarinos aprovechan para viajar.

Cuántos feriados quedan hasta fin de año, incluyendo los de la visita del Papa

El Papa León XIV y Franco Bartolacci. 

El reclamo universitario llegó al Vaticano: Bartolacci se reunió con León XIV

León XIV dijo presente en la audiencia general del último miércoles.

El Papa León XIV suspendió un viaje diez días por Italia después de la cirugía por cáncer

Las más leídas

Debutó en Newells, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Debutó en Newell's, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Central Córdoba y Leones FC ganaron por penales y el sueño de llegar a Primera B sigue vivo

Central Córdoba y Leones FC ganaron por penales y el sueño de llegar a Primera B sigue vivo

Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia

Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia

Lo último

La partera Dolly pagará una fianza multimillonaria tras su declaración indagatoria

La partera Dolly pagará una fianza multimillonaria tras su declaración indagatoria

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Newells sueña con los playoffs: qué necesita para clasificar este domingo en el Coloso

Newell's sueña con los playoffs: qué necesita para clasificar este domingo en el Coloso

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda de ediles de Ciudad Futura

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario rechazó el planteo de los concejales y las obras continuarán su curso
Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda de ediles de Ciudad Futura
Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre
La Ciudad

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza
Policiales

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras
La Ciudad

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes
La Ciudad

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Causa $Libra: apelaron el sobreseimiento de Milei y piden que se lo investigue
Política

Causa $Libra: apelaron el sobreseimiento de Milei y piden que se lo investigue

Las más leídas
Debutó en Newells, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Debutó en Newell's, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Central Córdoba y Leones FC ganaron por penales y el sueño de llegar a Primera B sigue vivo

Central Córdoba y Leones FC ganaron por penales y el sueño de llegar a Primera B sigue vivo

Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia

Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia

Vacaciones en Brasil 2027: la fuerte caída del real tras el triunfo de Lula abarata los viajes para los argentinos

Vacaciones en Brasil 2027: la fuerte caída del real tras el triunfo de Lula abarata los viajes para los argentinos

Ovación
Mbappé se rió de un meme, perdió acuerdos comerciales en China y tuvo que disculparse
Ovación

Mbappé se rió de un meme, perdió acuerdos comerciales en China y tuvo que disculparse

Mbappé se rió de un meme, perdió acuerdos comerciales en China y tuvo que disculparse

Mbappé se rió de un meme, perdió acuerdos comerciales en China y tuvo que disculparse

Debutó en Newells, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Debutó en Newell's, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Newells buscará hacer valer la localía ante un Tatengue que sufre de visitante

Newell's buscará hacer valer la localía ante un Tatengue que sufre de visitante

Policiales
Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza
Policiales

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza

Arrestaron a tres chicos tras denuncia de una balacera a la medianoche

Arrestaron a tres chicos tras denuncia de una balacera a la medianoche

Santa Fe: lo mataron de una puñalada en el cuello y está presa su expareja

Santa Fe: lo mataron de una puñalada en el cuello y está presa su expareja

Violenta discusión familiar: lo detuvieron porque le cortó la cara a su hermano

Violenta discusión familiar: lo detuvieron porque le cortó la cara a su hermano

La Ciudad
La partera Dolly pagará una fianza multimillonaria tras su declaración indagatoria
La Ciudad

La partera Dolly pagará una fianza multimillonaria tras su declaración indagatoria

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda de ediles de Ciudad Futura

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda de ediles de Ciudad Futura

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras

Santa Fe alcanzó un récord histórico de 100 donantes de órganos en diez meses
La Región

Santa Fe alcanzó un récord histórico de 100 donantes de órganos en diez meses

Robo de pruebas de la dictadura en Rosario: tres nuevos imputados por el asalto a Tribunales de 1984
La Ciudad

Robo de pruebas de la dictadura en Rosario: tres nuevos imputados por el asalto a Tribunales de 1984

Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión
Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión

Tras la sentencia, disconformidad de la familia de Ivana Garcilazo: Estamos indignados
Policiales

Tras la sentencia, disconformidad de la familia de Ivana Garcilazo: "Estamos indignados"

El próximo rival de Newells no afloja: Unión ganó y lo persigue
Ovación

El próximo rival de Newell's no afloja: Unión ganó y lo persigue

La victoria de Lula inquietó a los mercados y golpeó a los activos argentinos
Economía

La victoria de Lula inquietó a los mercados y golpeó a los activos argentinos

Vacaciones en Brasil 2027: la fuerte caída del real tras el triunfo de Lula abarata los viajes para los argentinos
Información General

Vacaciones en Brasil 2027: la fuerte caída del real tras el triunfo de Lula abarata los viajes para los argentinos

Trump denunció una elección amañada en Brasil tras el triunfo de Lula, pero tomó distancia de Bolsonaro
El Mundo

Trump denunció una "elección amañada" en Brasil tras el triunfo de Lula, pero tomó distancia de Bolsonaro

Dos crímenes de trabajadoras sexuales y un mismo sospechoso: la pista telefónica que permitió detenerlo
Policiales

Dos crímenes de trabajadoras sexuales y un mismo sospechoso: la pista telefónica que permitió detenerlo

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario
Policiales

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario

Engaño y puñaladas a traición: juzgan con pedido de perpetua a joven acusado por un crimen
Policiales

Engaño y puñaladas a traición: juzgan con pedido de perpetua a joven acusado por un crimen

A contramano de todos los presidentes de derecha de Sudamérica, Milei sigue sin felicitar a Lula
Política

A contramano de todos los presidentes de derecha de Sudamérica, Milei sigue sin felicitar a Lula

Los vínculos de Pablo Totene: productor de boliches de la región quedó preso por narcotráfico
Policiales

Los vínculos de "Pablo Totene": productor de boliches de la región quedó preso por narcotráfico

Belloso, ¿a la cancha?

Por Facundo Borrego
Política

Belloso, ¿a la cancha?

Pullaro sobre el tercer carril de la autopista: No podíamos tener las rutas como las dejaron
La Ciudad

Pullaro sobre el tercer carril de la autopista: "No podíamos tener las rutas como las dejaron"

Falleció el exconcejal e histórico dirigente del PJ Arturo Gandolla
Política

Falleció el exconcejal e histórico dirigente del PJ Arturo Gandolla

Tragedia en el río frente a Fray Luis Beltrán: hallaron a la tercera víctima en San Pedro
La región

Tragedia en el río frente a Fray Luis Beltrán: hallaron a la tercera víctima en San Pedro

Las obras para frenar el avance del Arroyo Saladillo entraron en su etapa final

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Las obras para frenar el avance del Arroyo Saladillo entraron en su etapa final

Lula ganó el balotaje a Bolsonaro y será presidente de Brasil por cuarta vez
El Mundo

Lula ganó el balotaje a Bolsonaro y será presidente de Brasil por cuarta vez

La peatonal San Martín se transformó en el corredor de bazares del microcentro: hay uno cada 60 metros
La Ciudad

La peatonal San Martín se transformó en el corredor de bazares del microcentro: hay uno cada 60 metros