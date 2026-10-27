El papa León XIV en Argentina: la agenda oficial día por día y fechas de los feriados

El pontífice visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Habrá tres días de feriados por su visita

El papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina del 8 al 11 de noviembre , en el marco de una gira por América Latina que también incluirá Uruguay y Perú. El itinerario oficial contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, con encuentros protocolares, reuniones con representantes de distintos sectores y celebraciones religiosas.

La confirmación llegó a través de un mensaje publicado en la cuenta oficial del pontífice en la red social X. “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, escribió. El presidente Javier Milei compartió el anuncio y celebró la visita.

El Vaticano informó que la recuperación posoperatoria del Papa evoluciona favorablemente y que los últimos estudios no encontraron contraindicaciones para realizar el viaje. León XIV había sido operado por un adenocarcinoma pulmonar en el Policlínico Gemelli de Roma y recibió el alta el 17 de octubre.

La agenda comenzará el domingo 8 de noviembre. A las 16.30, León XIV será recibido oficialmente en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Luego participará de un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, en la Ciudad de Buenos Aires.

A las 17.50, el pontífice se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Más tarde, en el Palacio Libertad, tendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Lunes 9 de noviembre: misa en Palermo y visitas institucionales

El lunes 9, declarado feriado nacional, el Papa visitará a las 9.15 el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se encontrará con trabajadores y personas con discapacidad que reciben atención en la institución.

A las 11.30 celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. En ese mismo lugar, Juan Pablo II ofició una celebración durante su primera visita a la Argentina, en 1982.

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Por la tarde, a las 16.10, León XIV visitará la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. Después se reunirá con representantes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada terminará con una celebración de vísperas junto a integrantes del Episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

Martes 10 de noviembre: misa multitudinaria en Córdoba

El martes, el Papa viajará a Córdoba. Partirá desde Aeroparque a las 7.30 y, a las 10, celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

A las 15.15 se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El regreso a Buenos Aires está previsto para las 16.55. Por la noche, a las 20.15, encabezará una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: visita a Devoto y misa en Luján

La última jornada comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, conocido como cárcel de Devoto.

A las 10, León XIV celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires. El gobierno bonaerense estimó que la convocatoria podría reunir entre tres y cuatro millones de personas.

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La despedida oficial está prevista para las 14 en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, desde donde el pontífice partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira.

Qué días serán feriados por la visita del Papa

El gobierno nacional estableció tres días de feriados vinculados con la visita papal. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional. En cambio, el martes 10 regirá únicamente en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 alcanzará a la provincia de Buenos Aires.

El cronograma fue establecido mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Cuándo fue la última visita de un Papa a la Argentina

La última visita de un pontífice a la Argentina ocurrió en 1987, cuando Juan Pablo II realizó una gira de seis días por Buenos Aires y otras ciudades. El mismo Papa había viajado al país por primera vez en junio de 1982, durante la Guerra de Malvinas y en plena dictadura militar.

Juan Pablo II a bordo del papamóvil recorre las calles de Rosario acompañado por miles de personas. Archivo Diario La Capital

La llegada de León XIV será la primera visita papal al país en casi cuatro décadas. Según Máximo Jurcinovic, director de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, se tratará de una visita pastoral con una agenda exigente, que combinará encuentros con autoridades, actividades religiosas y acercamientos a sectores sociales.

El itinerario fue coordinado entre el Vaticano, la Iglesia argentina, el Gobierno nacional y las administraciones locales de los lugares que recorrerá el pontífice.