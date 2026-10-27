Escándalo en Brasil: la policía busca a Flávio Bolsonaro y sospechan que huyó a Estados Unidos

Tras perder el balotaje frente a Lula, el excandidato presidencial quedó bajo investigación por presunto lavado de dinero. La Justicia le anuló los pasaportes y le prohibió salir de Brasil, pero crecen las versiones de una posible fuga a través de Argentina.

Los días posteriores al balotaje en Brasil que consagró como presidente a Lula da Silva derivaron en un escándalo con quien fue su contendiente, Flávio Bolsonaro . La Justicia del vecino país invalidó el pasaporte del candidato del Partido Liberal (PL) en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero , pero desde la Justicia indicaron que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro todavía no los entregó.

En ese contexto, surgió una versión que ubica a Bolsonaro fugándose hacia Argentina para escaparse a Estados Unidos , donde se encuentra su hermano Eduardo , quien ya fue sentenciado en junio pasado a cuatro años de prisión por hacer lobby ante el gobierno de Estados Unidos para imponer aranceles a Brasil.

Por estas horas, la Policía Federal brasileña busca a Flávio Bolsonaro . Desde la misma fuerza señalaron que no hay un registro formal por el cual pueda constatarse que el candidato del PL se haya ido de Brasil.

El domingo por la noche, luego de que se conociera la victoria de Lula, el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, dictó la cancelación de los pasaportes de Flávio Bolsonaro, incluido el diplomático (el cual conserva en su condición de senador nacional). Este martes, según consignó la agencia de noticias AFP, todavía no lo había hecho a pesar de que el plazo máximo para estar a derecho era de 24 horas. Además, se dispuso la prohibición de salida del país y la activación de la alerta migratoria en el sistema Sonar, que monitorea los ingresos y egresos internacionales en Brasil.

El titular del TSF dictó esa bateria de medidas debido a que se investiga a Bolsonaro por presunto lavado de dinero y evasión de divisas a través de plataformas de apuestas deportivas online, causa en la que también está involucrado el abogado Willer Tomaz.

Además, la Policía Federal investiga un financiamiento de unos 10 millones de dólares a Flávio Bolsonaro por parte de Daniel Vorcaro, ex dueño del Banco Master (liquidado por el Banco Central brasileño a raíz de cometer fraudes millonarios), para una película sobre la vida de Jair Bolsonaro, llamada "Dark Horse".

Contradicciones con su hermano

Las horas posteriores a la derrota, Flávio Bolsonaro anticipó que iría por la impugnación de las elecciones al denunciar presunto abuso de poder político y económico.

Sin embargo, tuvo que contradecir a su hermano Eduardo, quien desde Miami había sugerido que en caso de perder las elecciones debía abandonar Brasil. "Yo nunca dije eso ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Eso es justicia?”, cuestionó el candidato del PL.

A su vez, indicó que jamás consideró irse del país y que se ajustaría a derecho.

Supuesta fuga a través de Argentina

Pasado el mediodía de este martes en Argentina, se conoció que un avión privado ubicado en el aeropuerto de Puerto Iguazú (Misiones) había llegado a esa estación proveniente de Buenos Aires el lunes por la noche y tenía previsto partir hacia Fort Lauderdale, en Estados Unidos, este mismo martes. Pero el vuelo fue suspendido porque faltaba uno de los pasajeros, señaló el portal Infobae según fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

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Diversos medios nacionales ubican a Bolsonaro cruzando a pie la frontera entre Argentina y Brasil para tomar el vuelo, aunque tanto la Policía Federal brasileña como el Ministerio de Seguridad argentino desestimaron esa versión ya que no hay registros formales ni de su salida del vecino país ni de su ingreso a la Argentina.

Sobre las 15, medios brasileños, como el Folha de Sao Paulo, y la agencia de noticias Reuters, informaron que Bolsonaro abandonó Brasil y se encontraba rumbo a Estados Unidos.