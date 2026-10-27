La UNR abrió la inscripción a sus residencias para estudiantes

Hay 206 plazas para alumnos que, por su situación social y económica, no puedan costear la totalidad de un alojamiento en Rosario

La Universidad Nacional de Rosario abrió la inscripción al Programa de Residencias Universitarias para el ciclo lectivo 2027 , que tiene como finalidad promover el acceso, permanencia y egreso de aquellos estudiantes que, por su situación social y económica, carezcan de recursos para costear la totalidad de un alojamiento. Hasta el 25 de noviembre se puede iniciar el trámite a través de la web de la UNR . En total hay tres residencias universitarias que suman 206 plazas .

La primera de las casas para estudiantes de la UNR se inauguró hace cuatro años, con el nombre de Ismael Bordabehere. El edificio de Santa Fe 1470, en pleno centro de la ciudad, cuenta con 36 habitaciones de uso compartido con cuatro camas individuales, cocina equipada, heladera, placard, caja de seguridad, televisor, aire acondicionado, calefactor y balcón; además de un espacio común de estudio.

Para el rector de la UNR, Franco Bartolacci, las residencias permiten " acompañar a nuestros estudiantes, en especial a los que tienen mayores dificultades para continuar con sus estudios universitarios ”, afirmó y destacó que en los cuatro años del programa "acompañamos a las y los estudiantes, escuchamos sus experiencias, sus inquietudes y conocimos sus historias. Estamos muy contentos y convencidos de seguir profundizando este programa”.

Los aspirantes a obtener una plaza en las residencias universitarias, deberán ser estudiantes regulares de alguna de las carreras de grado universitarias o terciarias que se dictan en la UNR, y cursar en condición de alumno regular de manera presencial . En caso de ser ingresantes en el 2027, deberán haber completado la preinscripción a su unidad académica para poder postularse.

Además, quienes deseen postularse para obtener una plaza, deben provenir de localidades fuera del área de 50 kilómetros de la ciudad de Rosario y cumplir con todos los requisitos vinculados a los ingresos del grupo familiar que están establecidos en el reglamento.

Trabajo conjunto con los municipios

Actualmente, la UNR cuenta con tres residencias universitarias. El primer inmueble, ubicado en Santa Fe 1470, se inauguró en 2022.

La segunda, que abrió sus puertas a principios del 2024, se encuentra en Tucumán 2257, y está gestionada en conjunto con el municipio de Cañada de Gómez y El Trébol. La tercera, ubicada en la planta alta del edificio de calle Moreno 450 PA, comenzó a funcionar en febrero del 2025, junto a la Municipalidad de Venado Tuerto.

“Las residencias tienen una gran importancia en la actualidad. Hasta el 2023 no había, pocos años después ya eran tres y vamos a seguir trabajando con municipios y comunas de Santa Fe para sumar plazas”, apuntó Bartolacci.

En conjunto, las tres Residencias Universitarias de la UNR disponen de 206 vacantes. “Sabemos que la posibilidad de vivir en la ciudad de Rosario para cursar una carrera universitaria muchas veces es un problema definitorio para continuar con los estudios. Buscamos que más estudiantes puedan vivir en Rosario y cumplan el sueño de ser profesionales”, explicó Bartolacci.

Quienes vivan en las residencias estarán en contacto permanente con un equipo de psicólogos especializados, los cuales no sólo acompañarán la trayectoria académica de cada estudiante, sino también intervendrán en cuestiones que puedan surgir de la vida en convivencia.

Los beneficiarios o beneficiarias del Programa deberán desarrollar actividad académica durante el primer cuatrimestre del año lectivo. Dicha condición será verificada al 30 de junio del año en curso por la Dirección de Bienestar Estudiantil mediante el cotejo de la información proveniente del sistema GUARANÍ o bien mediante la presentación de la Ficha Académica que el estudiante podrá descargar del sitio becas.unr.edu.ar

Quienes ya se hayan inscrito en ocasiones anteriores, deberán volver a realizar el proceso, ingresando al sistema con el mismo usuario y contraseña. Para quienes se anotan por primera vez, es necesario previamente generar un usuario en el sitio web.

El Programa de Residencias Universitarias de la UNR, junto al Programa de Becas y el de Comedores Universitarios, funcionan como herramientas que buscan garantizar a la comunidad universitaria poder continuar con sus estudios universitarios.