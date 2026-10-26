El próximo rival de Newell's no afloja: Unión ganó y lo persigue

El conjunto de Leonardo Madelón quedó a 4 puntos de la Lepra tras la victoria por 3 a 1 sobre Estudiantes, que ya no podrá alcanzar al equipo de Kudelka

Marcelo Estigarribia celebra su gol en la victoria de Unión ante Estudiantes.

Newell’s tiene también Unión como un competidor por la clasificación, tras cerrarse ayer la 14ª fecha. El Tatengue, que lo visitará el domingo en el Parque, se mantiene en la pelea por ingresar a la fase final.

Venció por 3 a 1 a Estudiantes , quien ya no podrá alcanzar a la Lepra, y se ubicó a 4 puntos del rojinegro.

Los goles del Tate fueron de Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez. El del Pincha, que abrió el marcador, fue de Lucas Ayala.

A dos fechas del final, el conjunto de Frank Kudelka (21 puntos) depende de sí mismo para clasificar. Lo conseguirá el fin de semana si empata con Unión (17) y San Lorenzo (18) pierde frente a Vélez.

Newell's puede clasificar la próxima fecha

En el caso de que la Lepra le gane al Tatengue, clasificará si San Lorenzo no consigue los tres puntos en Liniers o Independiente (19) no derrota a Defensa y Justicia en Florencio Varela, o Gimnasia y Esgrima de Mendoza (20) no supera a Lanús en La Fortaleza.

Tanto el Lobo mendocino como el Rojo de Avellaneda son los últimos que están clasificando.

Si Newell's no consigue la clasificación en la próxima fecha, definirá su futuro en la 16ª y última. El conjunto de Frank Kudelka visitará a Instituto.

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Mientras que los dos conjuntos que hoy están afuera del grupo de los clasificados tendrán los siguientes compromisos: Unión recibirá a Vélez y San Lorenzo a Platense.

Con respecto a los equipos que hoy se ubican en las dos últimas posiciones de la clasificación, Gimnasia de Mendoza enfrentará de local a Independiente Rivadavia e Independiente a Riestra.

Otra cuestión a tener en cuenta por parte de Newell's, si es que comparte la misma cantidad de puntos con otro equipo y es necesario determinar el que clasifica, es la diferencia de gol.

En ese rubro, Newell's tiene +3, Gimnasia de Mendoza +1, Independiente -2, San Lorenzo -5 y Unión -2.