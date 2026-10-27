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Violenta discusión familiar: lo detuvieron porque le cortó la cara a su hermano

La víctima denunció que Rolando B. la atacó con una cuchilla. Después del operativo, la internaron para suturar la herida en el rostro

27 de octubre 2026 · 07:49hs
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El sospechoso fue detenido en Génova al 6300 tras la discusión.

Foto: Policía de Santa Fe.

El sospechoso fue detenido en Génova al 6300 tras la discusión.

Un hombre de 40 años fue detenido este lunes a la noche en la zona noroeste de Rosario luego de una discusión familiar que terminó con una persona herida. Fuentes oficiales indicaron que su hermano mayor sufrió un corte en la cara durante la pelea entre ambos.

La Policía de Santa Fe arrestó a Rolando B. alrededor de las 22.30 en el barrio Empalme Graneros. La víctima fue trasladada al Hospital Alberdi después del altercado. De acuerdo al primer reporte sobre el operativo, se encontraba fuera de peligro.

Mientras tanto, el personal de las fuerzas de seguridad provinciales secuestró dos armas blancas en la vivienda. Previamente, el herido de 44 años confirmó que quería acusar formalmente al sospechoso, de modo que este último fue demorado.

Una pelea familiar en Empalme Graneros

El procedimiento policial se puso en marcha a última hora de la jornada, cuando las autoridades recibieron aviso sobre un conflicto familiar. En ese momento, Leonardo B. advirtió que su hermano menor lo había atacado con un arma blanca en Génova al 6300.

Los agentes del Comando Radioeléctrico comprobaron que el denunciante tenía una lesión en la cara. Más tarde, los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se sumaron al operativo y se encargaron de trasladarlo al nosocomio municipal.

>> Leer más: Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó mientras tomaba algo y murió

De acuerdo al reporte oficial, la víctima requirió sutura en el rostro por el ataque. En esta instancia no había otras personas lesionadas.

Durante el operativo, la policía revisó el dormitorio del sospechoso y encontró dos cuchillas de cocina. Ambas tenían manchas de sangre, de modo que fueron secuestradas para continuar con la investigación. El registro del procedimiento quedó a disposición de la Justicia en la comisaría 12ª.

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