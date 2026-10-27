La Capital | Ovación | Kylian Mbappé

Mbappé se rió de un meme, perdió acuerdos comerciales en China y tuvo que disculparse

Tres empresas anunciaron el fin de sus contratos publicitarios con el francés y la TV estatal suspendió las transmisiones de LaLiga. "Pido disculpas a todas las personas que ofendí", publicó el francés

27 de octubre 2026 · 09:37hs
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Tres empresas cerraron su contratos publicitarios con el delantero de Real Madrid

Tres empresas cerraron su contratos publicitarios con el delantero de Real Madrid, que este martes pidió disculpas.

Kylian Mbappé, quien ayer participó de la ceremonia de entrega del Balón de Oro, quedó en el centro de una fuerte polémica en China que tuvo consecuencias políticas, comerciales y mediáticas. Tres grandes empresas anunciaron la ruptura de sus acuerdos publicitarios con el delantero de Real Madrid y la televisión estatal suspendió las transmisiones de sus partidos en LaLiga, en medio del rechazo que generaron sus declaraciones sobre un meme que lo compara con Mao Zedong. Las autoridades españolas iniciaron tratativas para resolver la cuestión y el francés emitió un comunicado para disculparse por lo sucedido.

El escándalo comenzó después de que se viralizara una entrevista en la que el futbolista francés habló sobre las imágenes que circulan en internet y reconoció que una de ellas le causa especial gracia. Se trata de un montaje en el que su rostro aparece sobre la figura de Mao, el dirigente que lideró la revolución comunista y proclamó la República Popular China en 1949.

LaLiga lamentó "profundamente la ofensa que los comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos" y aseguró que trabaja con sus socios e interlocutores institucionales en China para abordar la situación, ante la suspensión en la televisión estatal CCTV de las retransmisiones de la competición española.

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"Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LaLiga. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LaLiga y de todos sus clubes", afirmó el organismo tras la polémica por unas declaraciones del francés sobre un 'meme' que lo compara con Mao Zedong.

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LaLiga también confirmó que trabaja con sus socios e interlocutores institucionales en China para abordar esta situación y que pondrá en marcha, "en colaboración con los clubes y los jugadores, un protocolo de sensibilización y comunicación que promueva el respeto a las distintas culturas y contribuya a prevenir situaciones similares".

Kylian Mbappé pidió disculpas

El delantero de la selección de Francia y Real Madrid jamás se imaginó que iba a desatar un grave problema con su comentario y tras lo sucedido decidió emitir un comunicado con el fin de pedir perdón.

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"Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía en la que aparecía representado. Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que ha herido a muchas personas en China y entre la comunidad china de todo el mundo. Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido. No era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo lamento sinceramente", publicó el atacante en su cuenta de X.

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