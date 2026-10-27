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Semana del Patrimonio: la casa Vanzo Wernicke abre sus puertas y cuenta su historia

La obra fue construida por Ermete de Lorenzi para su estudio de arquitectura. A mediados del siglo pasado fue vivienda y atelier de la pareja de artistas

27 de octubre 2026 · 16:16hs
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Semana del Patrimonio: la casa Vanzo Wernicke abre sus puertas y cuenta su historia

Ermete de Lorenzi nació en julio de 1900 en El Trébol, a unos 160 kilómetros de Rosario. En su adolescencia llegó a la ciudad para estudiar en la Escuela Industrial de la Nación (actualmente el Instituto Politécnico) donde se recibió de técnico mecánico. Cursó la carrera de ingeniería civil, pero dedicó su vida profesional a la arquitectura. Entre otras obras, construyó la actual sede del Museo de la Memoria (Córdoba 2019), el Sindicato del Seguro (Mitre 866) y el Sanatorio Británico (Paraguay 40). También la casa de Cochabamba 2010, donde primero funcionó su estudio de arquitectura y, años después, se convirtió en la vivienda y el atelier de los artistas Julio Vanzo y Rosa Wernicke.

Esa construcción de dos plantas, que actualmente funciona como espacio de residencias artísticas, fue elegida para celebrar la Semana del Patrimonio que se extenderá hasta el sábado. Durante toda la semana se realizarán recorridos por la vivienda y esa manzana del barrio Parque, charlas y paseos guiados por los murales de Vanzo ubicados en espacios públicos.

La Semana del Patrimonio, organizada por el Distrito Rosario del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la provincia, es un evento anual que busca difundir y valorizar el acervo cultural de la ciudad, facilitando el acceso de la ciudadanía a los bienes patrimoniales.

En esta edición, se pone el foco en la obra del arquitecto De Lorenzi, figura pionera de la arquitectura moderna argentina, y el centro de la movida será la casa Vanzo Wernicke. El edificio fue construido en 1939 por el propio De Lorenzi como su atelier de arquitectura. Y desde 1945 la propiedad fue habitada por Vanzo, hasta su fallecimiento en 1984.

En 2006, la Municipalidad recibió el inmueble como legado de los familiares del artista. Tras un proceso de restauración integral y una apertura progresiva del espacio, desde junio de 2024 funciona como parte de la red cultural municipal.

Una figura clave de la arquitectura

Ermete De Lorenzi se recibió de arquitecto en la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor y medalla de oro. También ganó el Premio Belgrano de la Sociedad Central de Arquitectos y Premio Ader al mejor alumno de todas las carreras de la Facultad de Ciencias Exactas. Por este último viaja a Europa durante 1926.

Su obra es exponente de una generación heredera de la tradición académica que los “tiempos modernos” ponen en crisis. Es un valioso ejemplo de la incansable búsqueda de una arquitectura coherente con las nuevas tecnologías, los nuevos requerimientos programáticos y las vanguardias de la época sin dejar de lado preocupaciones como orientaciones, relación con el entorno o armonía compositiva de diferentes escalas.

Junto a sus socios porteños Julio Otaola y Anibal Rocca desarrollan durante 20 años una febril actividad profesional participando en concursos, anteproyectos y obras ejecutadas en diferentes lugares pero especialmente en Buenos Aires y en Rosario. Algunas de sus obras son la Casa De Lorenzi (Córdoba 2019), hoy Museo de la Memoria; Edificio De Lorenzi; Gilardoni y Cía. (Córdoba 1438); Club social (Mitre 866), hoy Sindicato del Seguro; Sanatorio Británico (Paraguay 40); Mercado de Abasto (27 de Febrero entre San Nicolás y Castellanos); Edificio Chaina (Córdoba 3050), hoy Biblioteca del Área CUAS UNR; Sanatorio Plaza (Dorrego 1550); Edificio Gilardoni (bulevar Oroño 893); La Comercial de Rosario (Oroño esquina Córdoba) y el Edificio Grimaldi Grassi (Santa Fe 1473), entre muchas otras.

Las actividades, una por una

Las actividades de la Semana del Patrimonio son gratuitas y abiertas al público. Este martes, a las 1.30, habrá un recorrido por algunas de las obras de De Lorenzi que se encuentran en el área central. El punto de encuentro es la esquina de Córdoba y Mitre.

El miércoles, a partir de las 17.30, se realizarán recorridos por el entorno de la casa Vanzo Wernicke (Cochabamba 2010) y en la vivienda se desarrollarán dos charlas: "De atelier a espacio público", a las 18.30, a cargo de Paula Imhoff y Yanina Bossus; y "Santuario para un artista", a las 19, a cargo de Ami Rigotti, arquitecta, doctora, ex docente y especialista en la obra de De Lorenzi.

Además, en la casa se podrá visitar la Exposición de archivos seleccionados pertenecientes al Fondo Documental Arquitecto Ermete De Lorenzi, de la Biblioteca Hilarión Hernández Larguía de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario; y la exposición Formas sin artificio. De Lorenzi en foco, que reúne fotografías del arquitecto José Brasesco de obras emblemáticas de Ermete de Lorenzi en Rosario.

El jueves, a las 18, desde Córdoba y Mitre se realizará un nuevo recorrido por las obras de De Lorenzi.

El viernes, a las 18, se podrá recorrer la casa Vanzo y su entorno y desde las 19 la vivienda se sumará a la Noche de los Museos Abiertos.

En tanto, el sábado a las 10, habrá un recorrido por el entorno de la casa de Cochabamba al 2000.

La Semana del Patrimonio se realiza desde 2001. A lo largo de estos años, la Semana del Patrimonio ha tenido como sede diferentes obras emblemáticas de la arquitectura rosarina, como Teatro El Círculo, Bolsa de Comercio, Club Español, Escuela Normal Nº 2, Complejo Cultural Parque de España, Monumento Nacional a la Bandera, Biblioteca Argentina, Palacio Fuentes, Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino, Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estevez, Teatro Astengo, entre otras.

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