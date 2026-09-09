Anmat prohibió un veneno para ratas por ser riesgoso para la salud El producto se comercializaba sin los registros sanitarios correspondientes ante el organismo y fue considerado un riesgo para la salud 9 de septiembre 2026 · 17:17hs

El producto prohibido no se encuentra registrado ante Anmat

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución de un producto raticida. La medida rige dentro de la totalidad del territorio nacional y plataformas de venta electrónica y alcanza a todas las presentaciones del producto.

La prohibición del producto quedó oficializada en la Disposición 5707/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Después de una inspección de Anmat, se pudo corroborar que el producto no cuenta con la inscripción vigente, pese a pertenecer a la firma Mendizabal, Ferraro y Larrinaga S.R.L., que estuvo inscripta ante ANMAT al igual que sus productos.

Sin embargo, la firma fue dada de baja en 2025 (Disposición 6153/2025) dado a que no solicitó su reinscripción en el Registro Nacional de Establecimientos Domisanitarios. Como explica Anmat, en consecuencia, también fueron dados de baja los productos que ostentaban su titularidad. Por lo que, actualmente, el producto raticida no cuenta con el registro correspondiente.

Al no contar con los registros exigidos por Anmat, el organismo no puede conocer sus condiciones de manufactura y no puede garantizar su seguridad y calidad. Por este motivo, definió su prohibición para evitar que la población se exponga a cualquier riesgo.

>>Leer más: Medicamentos para adelgazar: Anmat renovó el alerta por la venta ilegal El veneno para ratas prohibido por Anmat El veneno para ratas prohibido por Anmat este miércoles se presenta con los siguientes datos de rotulado: "SUPERCygonazo. Rodenticida DOSIS ÚNICA. Contiene BROMADIOLONE 0.005g. SUPERWARFARINICO-MONODÓSICO. RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA. CEBO EN GRANOS DE CEREAL. Fabricado por: Mendizabal, Ferraro y Larrinaga S.R.L. Cornelio Saavedra 2472 (B1605CSH) Munro – Pcia. De Buenos Aires. R.N.E. 020046345. R.N.P.U.D. 0250001." La prohibición alcanza a todas las presentaciones del producto raticida de marca SUPERCygonazo.