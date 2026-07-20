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Cinco bebidas calientes para combatir el frío

Las bajas temperaturas empujan a buscar refugio en infusiones calientes. En esta nota, cinco opciones infaltables para todos los gustos

20 de julio 2026 · 20:54hs
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Las bebidas calientes permiten hacerle frente al frío 

Foto: Freepik

Las bebidas calientes permiten hacerle frente al frío 

Uno de los grandes placeres que llegan con el invierno es la búsqueda de refugio en bebidas calientes. No hay nada como envolver las manos en una taza de la infusión preferida y esperar que su calor le de fuerza al cuerpo para enfrentarse a las bajas temperaturas. Y como existe una variedad inabarcable de ellas, vale la pena repasar algunas de las imperdibles para esta temporada.

La variedad de sabores, estilos y recetas, permite a cada uno elegir su infusión caliente favorita y prepararla de forma personalizada. A continuación, algunos consejos sobre las bebidas más consumidas y llamativas para el invierno.

Cinco bebidas calientes para combatir el frío

Mate o mate cocido

En Argentina es difícil pasar un día sin tomar mate. Esta bebida no puede faltar en ningún tipo de clima, pero mucho menos en invierno. La elección de yerba, especias y yuyos permite a cada persona personalizar su mate para darle el sabor preferido.

A veces, todo el ritual del mate con el termo, la bombilla y la necesidad de ir cebando una y otra vez puede resultar demasiado exigente. Para quienes prefieren tomar una sola taza, existe el aclamado mate cocido, con el sabor tradicional de la yerba y la posibilidad de sumarle algún endulzante y hasta leche.

>> Leer más: Furor por la kombucha: la bebida a base de un hongo que conquista internet

Té verde

Dentro de las tantas variedades de té, el té verde es reconocido por su acción antioxidante y digestiva. Esta bebida promete ayudar a acelerar el metabolismo y proteger la salud cardiovascular.

El té verde se puede encontrar con diversas marcas y presentaciones como hebras, saquitos o polvo. Es importante a la hora de prepararlo, para aprovechar al máximo sus nutrientes, que el agua utilizada no llegue al hervor.

Submarino o remo

Para los amantes de lo dulce y empalagoso existe el submarino o remo. Esta bebida es fácil de preparar y es ideal para combatir el frío. Consiste en introducir una barrita de chocolate (preferentemente amargo) en una taza de leche caliente. Con el calor, el chocolate se va derritiendo y va endulzando con su sabor.

>> Leer más: Agua caliente con limón: ¿realmente es tan beneficiosa para la salud?

Cappuccino

En Italia, el cappuccino es una bebida a base de café expreso, leche vaporizada y espuma de leche. Pero en Argentina, se le dió una vuelta a esa receta. Normalmente, se le agrega un ingrediente estrella que es la canela. Esta iría sobre la espuma de la leche, otorgándole un sabor especial y otoñal. En muchos casos también se agrega chocolate rallado. Es así que el cappuccino se ha convertido en un infaltable para los amantes de lo dulce.

Vino caliente

¿Polémico? Sí. Pero también original e interesante para aquellos que disfrutan cerrar el día con una copa de vino incluso en invierno. El vino caliente es más tradicional de lo que parece en distintas regiones.

Esta bebida se elabora calentando vino tinto en un jarrón a fuego lento, sumándole cítricos como naranja o limón y especias como canela, clavo de olor, anís y lo que se desee. Lo importante es prestar atención a la temperatura y no dejar que el vino llegue a hervir ya que de esa manera se evaporaría el alcohol.

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