Pami ofrece la cobertura completa de tratamientos oncológicos: cómo acceder al programa

El Plan Integral de Cuidado y Tratamiento Oncológico (PICTO) tiene por objetivo contribuir a los gastos de quienes atraviesan un tratamiento contra el cáncer

30 de octubre 2025 · 07:20hs
Pami ofrece un programa destinado a cubrir los gastos de tratamientos oncológicos

Pami ofrece un programa destinado a cubrir los gastos de tratamientos oncológicos

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y proporcionarles beneficios para que puedan cubrir sus gastos. Para ello, la obra social despliega una serie de programas en el área de la salud física brindando descuentos en medicamentos y servicios.

En este sentido, Pami lanzó un Programa para poder contribuir a los gastos de quienes atraviesan un tratamiento contra el cáncer. Se trata del Plan Integral de Cuidado y Tratamiento Oncológico (PICTO), destinado a asegurar a sus afiliados la cobertura completa en medicamentos para tratamientos oncológicos.

Para acceder al beneficio se deben cumplir con ciertos requisitos y realizar un trámite sencillo.

Qué ofrece el plan Integral de Cuidado y Tratamiento Oncológico

El PICTO ofrece la cobertura del 100% de los medicamentos para el tratamiento oncológico. Incluye desde la quimioterapia hasta cualquier tipo de proceso complementario.

Además, ofrece atención médica preferencial y de calidad con:

  • Trámites simplificados.
  • Turnos más rápidos.
  • Acompañamiento psico oncológico durante todo el tratamiento.
  • Seguimiento personalizado a través de una central telefónica exclusiva.
  • Promoción de hábitos saludables y el diagnóstico oportuno.

Al acceder al plan, la persona podrá elegir entre los especialistas disponibles en el listado de prestadores de oncología.

Quiénes pueden acceder a la cobertura del 100% de medicamentos oncológicos

Para acceder al PICTO, los afiliados deben formar parte del listado especial de pacientes oncológicos que cumple con los requisitos previamente establecidos por el PAMI. En este sentido, se debe cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos:

  • Haber tenido una consulta con un médico oncólogo
  • Estar en tratamiento farmacológico específico
  • Ser paciente de radioterapia
  • Contar con antecedente de cirugía onco-específica

Cómo solicitar los medicamentos gratuitos

Para poder acceder al PICTO los afiliados deberán seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar al sitio oficial de PAMI e ir al apartado “Trámites Web” con el número de afiliado y contraseña.
  • Seleccionar la opción de medicamentos oncológicos y completar el formulario de solicitud. En ese formulario se solicita información sobre el tratamiento, tipo de cáncer y datos del médico especialista que indica los fármacos.
  • Completar con la documentación requerida: Documento Nacional de Identidad (DNI), credencial de afiliación a PAMI, receta electrónica del médico oncólogo, resumen de historia clínica y documentación respaldatoria según indica el formulario de pedido de medicación oncológica.

El trámite se puede realizar de manera online o de manera presencial en alguna oficina de Pami.

