Clarín acató la conciliación obligatoria y retrotrajo los 48 despidos

“En ese marco se abrió una instancia de diálogo con el SiPreBA, nuestro sindicato”, precisaron desde el gremio de prensa.

Asimismo, aseguraron que continúan "las medidas previstas en todo el gremio por la recomposición salarial, como el cese de tareas de prensa escrita convocado para el viernes 21/4 entre las 14 y las 18, que incluirá una asamblea general del SiPreBA frente a las redacciones de Clarín, en Tacuarí al 1800”.

La resolución llegó después de que en la mañana de este martes los representantes de la comisión interna exigieran “la reincorporación de los trabajadores despedidos”, en conferencia de prensa que brindaron frente a la redacción del matutino.

“Trabajé el sábado a las 16 y el domingo por la mañana tenía bloqueado todos los accesos. Fue muy oscuro y violento. Vi muchas veces esto y hoy me toco estar de este lado”, contó notoriamente conmocionada la periodista Sandra Comisso.

El delegado de Clarín y secretario de Asuntos Profesionales del SiPreBA, Matías Cervilla, indicó: “Son 48 los despidos pero todavía estamos recabando información para constatar que no haya más, porque también puede haber contratados que la empresa no haya contabilizado porque no los toma como trabajadores”.

El Sindicato de Prensa Rosario repudió los despidos de Clarín y Agea, entre los que hay periodistas de Rosario. "La intempestiva decisión empresarial fue la directa respuesta a los reclamos por recomposición salarial que lxs trabajadorxs de todos los medios del grupo venían realizando desde hace tiempo y sin respuesta de la empresa", indicaron en un comunicado, además de solidarizarse con los empleados y reclamar "a los funcionarios nacionales correspondientes que intervengan en favor de lxs trabajadorxs y le pongan freno a los abusos empresariales".