Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende

El colapso de un caño cloacal desató un verdadero río de aguas servidas sobre la Ruta 11. El olor a materia fecal se volvió insoportable desde la madrugada, el tránsito quedó totalmente interrumpido, un hipermercado debió cerrar sus puertas y se desplegó un amplio operativo de emergencia.

5 de enero 2026 · 14:42hs
Desde el ingreso a la Ruta Provincial 11, en Pinamar, el olor a cloaca se siente de manera penetrante. No es una metáfora: el aire quedó saturado de materia fecal luego de que, alrededor de las 4 de la madrugada de este lunes, colapsara un caño del sistema cloacal y los efluentes comenzaran a desbordar sin control.

Para las 6 y 7 de la mañana, el nivel del agua contaminada ya subía de forma visible. Y hacia las 11.30, mientras la pestilencia seguía dominando la zona, los trabajos de reparación y limpieza continuaban con la ruta completamente cortada.

Qué pasó: un caño roto y un río de aguas servidas sobre la ruta

El episodio se originó por la ruptura de un caño que conduce materia fecal. Los efluentes se desplazaron por un canal que no tenía posibilidad de continuar su recorrido habitual. Sin salida, el líquido terminó rebalsando hacia la traza de la ruta, cubriendo la calzada con aguas servidas.

ruta

La situación no se limitó al asfalto. El agua contaminada llegó hasta la entrada de un hipermercado cercano, que este lunes permanecía cerrado mientras su personal realizaba tareas de limpieza tanto en el interior del local como en los accesos.

Ruta 11 cortada: desvíos y operativo de emergencia

Desde Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) confirmaron que la Ruta 11 quedó totalmente interrumpida en ambos sentidos entre los kilómetros 393 y 396, entre Pinamar y Ostende.

El desvío para quienes circulan en sentido Ciudad de Buenos Aires se realiza en el kilómetro 398, por el acceso a Valeria del Mar.

En el lugar trabajaron el móvil 39 y el móvil 41, coordinando señalización, enconado y desvío del tránsito. Desde las primeras horas de la mañana, personal de seguridad vial permaneció en el sector para evitar accidentes y ordenar la circulación.

Tránsito interno, vecinos y turistas: la reacción frente al derrame

Las autoridades aclararon que el derrame cloacal no afectó los accesos internos de Pinamar. El tránsito urbano continuó funcionando por dentro de la ciudad, con salida hacia Ostende por caminos alternativos.

ruta3

Desde el operativo explicaron: “La gente está muy agradecida y entiende que no se trata de un problema de seguridad vial, sino de una cuestión técnica, vinculada a un caño que pertenece a una empresa ajena a lo vial”.

También remarcaron que no hubo víctimas ni heridos, y que no se registraron reclamos formales de turistas o vecinos.

La responsabilidad del derrame y las intimaciones oficiales

La Municipalidad de Pinamar confirmó que el derrame de aguas servidas se registró a la altura del kilómetro 393,5 de la Ruta 11 y que la responsabilidad operativa recae en la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Limitada (Calp).

ruta5

Calp fue notificada en el día de la fecha y comunicó que ya trabaja en la remediación de los terraplenes para lograr una pronta solución.

Como parte de las medidas adoptadas:

  • Se dispuso el corte total del tránsito

  • Se estableció, junto a Vialidad provincial, un plazo máximo estimado de tres horas para liberar la circulación

  • El municipio intimó a CALP a recomponer el sector en un plazo de 24 horas

  • También se exigió redirigir los efluentes hacia las lagunas más alejadas disponibles

La Municipalidad informó que continuará monitoreando y fiscalizando la situación para garantizar la remediación, la limpieza integral de las lagunas de derrame y la correcta ejecución del plan de mantenimiento anual comprometido desde 2022.

