Mayores Conectados: Banco Santa Fe impulsa educación financiera y digital para adultos

Banco Santa Fe lanza ‘Mayores Conectados’, un programa que enseña a adultos mayores a usar herramientas digitales y gestionar sus finanzas

21 de octubre 2025 · 12:52hs
Personas mayores participan de los talleres de ‘Mayores Conectados’ de Banco Santa Fe.

En el marco de la transformación digital que atraviesa el sistema financiero, “Mayores Conectados – Tu Banco a un Clic” busca acompañar a las personas mayores en el uso de herramientas digitales cotidianas, promoviendo la autonomía, la seguridad y la confianza en sus operaciones bancarias.

Se trata de un programa de educación financiera y digital impulsado por Banco Santa Fe y demás entidades financieras de Grupo Petersen, que combina talleres presenciales, clases prácticas y materiales didácticos diseñados especialmente para personas mayores.

Durante los encuentros se abordan temas como el uso del home banking, la app del banco, la prevención de fraudes digitales, la creación de claves seguras y la gestión financiera cotidiana.

“Queremos que cada persona pueda sentirse segura y autónoma al momento de usar su banco digital. No se trata solo de enseñar una herramienta sino de construir confianza, comunidad y nuevas formas de vincularse con la tecnología”, aseguran desde la entidad financiera.

El programa está diseñado de forma escalable y adaptada a cada territorio, y se implementa junto a instituciones locales, cajas y centros de jubilados, con el apoyo de equipos interdisciplinarios y talleristas locales formados en gerontología, comunicación y alfabetización digital.

La coordinación general del programa está a cargo de Julián Osoro y Sol Rodríguez Maiztegui, especialistas en comunicación, gerontología y tecnologías digitales, quienes acompañan a los equipos locales en la planificación, seguimiento y evaluación de cada instancia formativa.

En la provincia de Santa Fe, los talleres se desarrollan entre octubre y noviembre en distintas localidades:

Venado Tuerto

• Días: 27/10, 03/11, 10/11 y 17/11 – de 10 a 12 hs

• Lugar: San Martín 498 (Sucursal Banco Santa Fe)

• Inscripción: María Micaela Ramacciotti – 3462 626534

Cañada de Gómez

• Días: 14/10, 21/10, 28/10, 04/11 – de 14 a 16 hs

• Lugar: Ocampo 801 (Sala de conferencias Banco Santa Fe)

• Inscripción: Agustina Perdomo – 3471 575177

Rafaela

• Días: 31/10, 07/11, 14/11 21/11 - de 16 a 18hs

• Lugar: UMTE. (Bv. Lehmann 570)

• Inscripción: Cecilia Ledesma – 3492 650358

Reconquista

• Días: 30/10, 06/11, 13/11 y 20/11 - de 8.30 a 10.30hs

• Lugar: Centro Docente Jubilados (Iturraspe 1635)

• Inscripción: Número de centro de jubilados: 03482-486635

Rosario

• Días: 29/10, 05/11, 12/11 y 19/11 - de 10 a 12hs

• Lugar: Centro de Jubilados y Pen BPSF Rosario (Santa Fe 924)

• Inscripción: Whatsapp: 3417534786 / Fijo: 4493396 (Números del centro de jubilados)

Con este tipo de iniciativas, Banco Santa Fe reafirma su compromiso de "agilizar el crecimiento para el desarrollo regional", brindando herramientas concretas para que los adultos mayores puedan gestionar sus finanzas de manera eficiente y aprovechar al máximo los beneficios del sistema bancario.

