Burlando reveló qué les espera a los cuatro jugadores de Vélez acusados de abuso sexual: "Lo que se viene es durísimo"

"Además de haber mucha prueba de carácter científico, hay muchas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, desde los mensajes de las plataformas", agregó. "Hay muchas cosas feas como haberle dejado dinero en su ropa interior", indicó.

El letrado también señaló que "es insólito que en 2024 cuatro tipos hagan lo que hicieron. Excepto que seas un degenerado, un tarado, no podés hacer lo que denuncia ella; es vergonzoso".

Sobre la denunciante, Burlando detalló que tiene lesione como "moretones en el muslo y en alguna parte de la cadera". "Tuvo un sangrado importante en un lugar específico que es una estría, son lesiones constatadas, y eso rompe cualquier tipo de alternativa, de que sea algo consentido", argumentó.

Por último, se refirió en particular a la situación de Sebastián Sosa: "Podría ser que el arquero de Vélez se rompa un poquito de los demás, y que diga 'mirá, de lo que hicieron ellos yo no participé' y de hecho la víctima lo reconoce por lo que podría ser una situación diferente; ahora los demás tendrán que... será una lucha entre lo consentido y lo no consentido", completó.