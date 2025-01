Brasil: alertan sobre un brote de gastroenterocolitis en playas del sur

¿Por qué se produce? Aunque aun no se pudo determinar la causa del problema de salud en el sur de Brasil en esta temporada, la gastroenterocolitis suele estar relacionada con el consumo de agua no potable o comida contaminada. Es fundamental el lavado frecuente de manos, la conservación adecuada de alimentos y tomar agua segura para no adquirir la enfermedad que inflama el estómago, el intestino delgado y el colon.

El contacto con una persona infectada puede generar un contagio. En una misma familia se suelen dar varios casos a la vez.

Atención a la deshidratación

Debido a los síntomas: vómitos y diarrea, quienes tienen gastroenterocolitis pueden deshidratarse rápidamente. Los signos de posible deshidratación deben ser tenidos en cuenta.

Si la persona afectada presenta boca seca, orina menos de lo normal, tiene la piel seca, cansancio, palidez, mareos se debe realizar una consulta rápida al médico, en especial si se trata de niños o adolescentes y ancianos o con enfermedades previas.

Por lo general, el cuerpo puede combatir la enfermedad sin necesitar medicación. Lo más importante en el tratamiento de esta dolencia es la reposición de líquidos y electrolitos que se pierden debido a la diarrea y los vómitos.

Medidas para evitar problemas

Para minimizar el riesgo de contraer una enfermedad por ingesta de agua o alimentos contaminados es imprescindible tener en cuenta algunas acciones.

Desde el departamento de Educación del Instituto del Alimento de Rosario indican:

Utilizar siempre agua potable para ingerir, lavar y preparar alimentos, lavar y desinfectar utensilios y superficies. En caso de no estar seguro de si el agua es potable: hervir durante 5 minutos o bien desinfectar con 2 gotas de lavandina por litro de agua y dejar reposar 30 minutos.

Lavarse las manos con jabón y enjuagar: antes de comer, preparar alimentos y servir la comida; después de ir al baño, tocar alimentos crudos, tocar mascotas, estornudar, toser, sonarse la nariz, y cada vez que se ensucien las manos.

Lavar bien frutas y verduras, especialmente si se van a consumir crudas. En este sentido solicitan asegurar las siguientes buenas prácticas: cocinar completamente los alimentos, en especial carne roja, pollo, pescado y huevos; en el caso de las carnes rojas, especialmente carne picada, cocinar hasta que los jugos sean claros, no rosados (o hasta que no queden partes rojas o rosadas)

Recalentar los alimentos hasta que estén bien calientes o hirviendo (por lo menos, durante 5 minutos). No entibiar los alimentos. Recalentarlos a temperaturas elevadas. En el caso de salsas, sopas y guisos, hasta que hiervan.

Evitar las preparaciones que incluyan huevo crudo.

Separar siempre los alimentos crudos (especialmente las carnes) de los alimentos cocidos para evitar la posible contaminación cruzada.

Colocar los alimentos en la heladera lo más rápido posible para que no pierdan la cadena de frío (entre 0 y 5 ºC).

No dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas.

Ubicar los alimentos frescos o ya cocidos en la parte superior de la heladera y los crudos, preparados para una posterior cocción, en la parte inferior.

No descongelar los alimentos a temperatura ambiente, sino en heladera, horno microondas o bajo corriente de agua fría. No volver a congelar un alimento que ya fue descongelado, a menos que se lo cocine antes de congelarlo nuevamente.

Guardar los alimentos en recipientes limpios y tapados dentro de la heladera. Nunca guardar latas abiertas de alimentos.

Desechar las latas de conservas abolladas, golpeadas, oxidadas o hinchadas.

Evitar la presencia de animales en los sectores de elaboración de alimentos. Los animales domésticos deben de estar desparasitados.