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Anses: cómo conseguir turnos para trámites en oficinas

Los usuarios que requieran atención presencial de Anses para sus trámites, pueden obtener su turno previo de forma virtual y sencilla en la oficina elegida. Los pasos, en esta nota

11 de septiembre 2026 · 15:30hs
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Los usuarios de Anses pueden resolver sus gestiones de forma virtual o presencial

Los usuarios de Anses pueden resolver sus gestiones de forma virtual o presencial, dependiendo del tipo de trámite que deban realizar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se encarga de administrar diferentes rubros como las jubilaciones, pensiones y los distintos programas de asistencia social. En ese marco, y para agilizar la atención de todos sus usuarios, cuenta con un sistema de turnos online que vale la pena saber usar.

Para resolver cualquier asunto de Anses, el organismo ofrece dos vías: las gestiones virtuales o la atención presencial. Muchos de los trámites pueden realizarse directamente a través de “Mi Anses”, de la Atención Virtual o desde un celular con la aplicación de Anses. Pero quienes deseen ser atendidos en alguna oficina pueden solicitar un turno de forma rápida y sencilla.

Además, recientemente el organismo incorporó una novedad. Ahora, los usuarios pueden elegir libremente la oficina en la que desean realizar sus trámites. Anteriormente, esta estaba determinada en relación directa con la dirección declarada. Pero actualmente, sin importar el lugar de residencia, los usuarios tendrán la posibilidad de seleccionar su oficina en pocos pasos.

>>Leer más: Anses: qué es la Puam y cuánto se cobra en septiembre

Cómo sacar turno en Anses para atención en cualquiera de las oficinas

Para obtener un turno en las oficinas de Anses es preciso realizar una gestión práctica que lleva tan solo unos minutos. Los pasos son los siguientes:

  1. Ingresar al sitio oficial de Anses y dirigirse a la sección de "Trámites y servicios". Allí, seleccionar "Turnos".
  2. Hacer click sobre "Solicitar un turno" para comenzar el proceso y reservar una fecha y horario de atención presencial.
  3. Seleccionar, entre las opciones otorgadas por la página, el trámite que se necesita realizar. Es importante precisar el tipo de gestión para garantizar la atención pertinente.
  4. Ingresar los datos personales. El sistema solicitará el número de CUIL de la persona titular. Luego presionar "Continuar"
  5. Revisar los datos de contacto para corroborar que tanto el número de teléfono como la dirección de correo electrónico sean correctos. Es probable que por estos medios el titular reciba información relacionada con el turno solicitado.
  6. Siguiendo los pasos del sistema, seleccionar la oficina deseada para realizar la gestión y finalizar la solicitud de turno.

Si se desea posteriormente revisar el turno, se puede elegir la opción “Consulta de turnos”, ingresando con el número de solicitud o los datos personales.

Trámites que se realizan en las oficinas de Anses

Entre los trámites que requieren turnos presenciales en oficinas de Anses los más solicitados suelen ser:

  • Plan de Pago de Deuda Previsional
  • Solicitud de Jubilación o Pensión
  • Trámites para jubilados y pensionados
  • Asignaciones familiares y AUH
  • Asignación por Embarazo
  • Programas educativos como Progresar
  • Prestación por Desempleo
  • Pensión Universal para Adultos Mayores
  • Monotributo Social y trámites vinculados a discapacidad

A partir del sistema de trámites, el usuario podrá visualizar las fechas y horarios disponibles para su tipo de gestión y luego elegir la más conveniente para su agenda.

>>Leer más: Anses: cómo cobrar la Prestación por Desempleo en septiembre

Trámites virtuales de Anses

Antes de solicitar un turno para atención en oficinas, es útil recordar que muchas de las gestiones pueden ser realizadas en línea. Algunos de los trámites que el usuario puede resolver desde su celular o computadora son:

  • Consultar recibo de haberes
  • Asignación por Prenatal
  • Asignación por Maternidad/Maternidad Down
  • Asignación por Matrimonio
  • Asignación por Nacimiento/Adopción
  • Autorización para el cobro de Asignación por Hijo con Discapacidad
  • Prestación por Desempleo para trabajadores en relación de dependencia
  • Prestación por Desempleo para trabajadores de la construcción
  • Cambio de obra social para trabajadores
  • Cambio medio de cobro jubilaciones y pensiones
  • Elegir medio de cobro asignaciones y programas
  • Solicitar la Pensión No Contributiva por Invalidez
  • Presentar un certificado escolar
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