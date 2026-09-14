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Bono de $70 mil de Anses: cómo funciona en septiembre

El refuerzo extraordinario está destinado a distintos grupos de beneficiarios y se cobra junto con los haberes de cada mes

14 de septiembre 2026 · 13:40hs
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El bono extraordinario de Anses está dirigido a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

El bono extraordinario de Anses está dirigido a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

A través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el gobierno continúa pagando un bono dirigido a los beneficiarios con menores ingresos. Destinado a reforzar económicamente los haberes de los titulares, el bono equivale a $70 mil, valor que mantiene desde marzo de 2024.

Este refuerzo extraordinario se acredita junto con los haberes de cada mes pero no le llega a todos los jubilados y pensionados de la misma manera. Así, quienes perciben el haber mínimo reciben el monto completo ($70 mil), mientras que aquellos que superan la mínima pueden acceder a una suma proporcional.

>>Leer más: Anses: qué es la Puam y cuánto se cobra en septiembre

A quiénes les corresponde el bono de $70 mil

Según dispone el Decreto 523/2025 del Boletín Oficial, el bono previsional será otorgado a:

  • Jubilados y pensionados del SIPA que perciben el haber mínimo.
  • Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Los beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables de Anses.

>>Leer más: Anses: cómo cobrar la Prestación por Desempleo en septiembre

Cómo funciona el bono de $70 mil en septiembre

El bono se encuentra reservado únicamente para quienes perciben los haberes mínimos y forman parte de alguno de los grupos mencionados anteriormente. Este refuerzo extraordinario se deposita directamente junto con los haberes del mes.

En septiembre, el tope máximo es de $498.633. Por esto, quienes cobran la mínima, equivalente a $428.633, reciben el bono completo de $70 mil. Por su parte, quienes cobran más de la mínima pero no alcanzan los $498.633, cobran el monto restante para llegar a ese valor. Por ejemplo, quienes cobran $450.000 reciben un bono de $48.633.

El cálculo busca que el ingreso total del beneficiario no supere los $498.633. Por eso, quienes cobren directamente ese monto o un haber superior, no tienen acceso al bono.

Anses siempre toma como referencia el haber mensual y el límite fijado para cada mes, por lo que va variando conforme aumentan las jubilaciones.

Jubilaciones y pensiones en septiembre

Los beneficiarios de Anses reciben un aumento del 2,1% en el mes de septiembre, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio de 2026, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Así, la jubilación mínima en agosto equivale a $428.633, valor que asciende a $498.633 si se le suma el bono de $70 mil.

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