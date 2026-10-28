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Spotify habilitó su servicio de audiolibros en Argentina: cuánto cuesta y cómo funciona

Este complemento se abona de forma adicional al plan de Spotify y ofrece 15 horas de reproducción mensual

28 de octubre 2026 · 14:09hs
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Spotify cuenta con más de 30.000 libros narrados en español

Spotify cuenta con más de 30.000 libros narrados en español

Los audiolibros de Spotify finalmente llegaron a Argentina. En el marco de la expansión de su catálogo de literatura a más de 180 mercados, Spotify desembarcó en el país con más de 30.000 títulos narrados en español, donde se incluyen autores argentinos. Para acceder al complemento, los usuarios deberán abonar un costo extra que se suma al valor de su plan actual.

Desde 2022, Spotify fue expandiendo su servicio de audiolibros. Con este último despliegue, la plataforma alcanzará a más de 750 millones de personas y ofrecerá una biblioteca con más de 350.000 títulos en más de 120 idiomas. La idea es que la columna de audiolibros se posicione con fuerza junto a la columna de música y podcast ofrecida por la app.

En Argentina particularmente, el acceso principal a los audiolibros se estructuró a través del complemento Audiobooks+, a diferencia de otros países en los que el complemento se incluye automáticamente con la suscripción Premium.

>>Leer más: Spotify lanza el "Modo Running": de qué se trata y cómo activarlo

Cuánto cuesta el complemento de audiolibros y cómo funciona en Argentina

En Argentina, los usuarios deben contar con el complemento Audiobooks+ para disfrutar de la literatura leída en Spotify. Esta extensión tiene un valor base de $4499 mensuales más impuestos y ofrece 15 horas de reproducción continuada al mes.

Este servicio se factura de forma adicional a la membresía de cada usuario y renueva el límite de horas cada mes. Esto quiere decir que los usuarios no pueden acumular horas disponibles de mes a mes, ya que las horas no utilizadas simplemente se pierden. En el caso de querer extender las horas disponibles, se pueden pagar horas extras.

La lectura se puede descargar al igual que la música y los podcast, para que esté disponible incluso cuando el dispositivo no cuenta con acceso a internet.

Catálogo de audiolibros en Spotify

La plataforma cuenta con más de 350.000 obras disponibles, entre las cuales se ofrecen más de 30.000 títulos narrados en español. En lo que respecta a la producción nacional, se pueden escuchar autoras como Mariana Enríquez, Claudia Piñeiro y Agustina Bazterrica.

Asimismo, Spotify concretó alianzas estratégicas con editoriales como el Fondo de Cultura Económica de Argentina, Ediciones Godot y Fiordo Editorial.

>>Leer más: Spotify te convierte en DJ: la nueva herramienta para mezclar playlists como un profesional

Funciones que llegan con los audiolibros

Para potenciar el complemento, la aplicación ofrece diversas funciones que pueden resultar útiles para quienes disfrutan de la lectura por audio. Una de las herramientas es Page Match, que permite escanear el código de barras ISBN de un libro físico o digital y buscar el número de página para continuar escuchando desde el punto en que se interrumpió la lectura tradicional. Así, se puede ir leyendo y escuchando un mismo libro.

También se sumó el Sleep Timer, que pausa automáticamente la reproducción pasado un tiempo configurado por el usuario, ideal para quienes utilizan los audiolibros para irse a dormir. Asimismo, los usuarios cuentan con la sincronización de avance entre distintos dispositivos y el guardado automático del progreso de cada obra.

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