PSM Fútbol jugará jugará el domingo ante Ben Hur el partido de ida de la semifinal del Regional Amateur El equipo de Puerto San Martín será local ante los rafaelinos en su estadio en busca de llegar al torneo Federal A Por Juan Iturrez 14 de enero 2026 · 18:36hs

PSM Fútbol. Los verdinegros enfrentarán a Ben Hur de Rafaela, el próximo domingo en su estadio.

El partido entre PSM Fútbol y Ben Hur de Rafaela por una de las semifinales del torneo Regional Amateur, región Litoral Sur, se disputará el próximo domingo a partir de las 19 en la ciudad de Puerto General San Martín.

Los verdinegros, dirigidos por Damián Pennesi, llegaron a esta instancia después de derrotar a Sportivo Sarmiento de Maggiolo en la definición por tiros penales (3-2) tras un global en los dos encuentros que terminó 3 a 3.

Ben Hur llega invicto Por su parte los rafaelinos se quedaron con la llave al vencer Colón de San Justo venció 2 a 1 como visitante, con un global de 5 a 2 y se clasificó a la cuarta fase. El equipo que dirige Carlos Trullet, ganó todos los partidos en esta edición del certamen nacional.