Anteojos gratuitos de Pami: cómo solicitarlos

El beneficio de anteojos gratuitos sigue vigente en 2026 y con un simple trámite se puede acceder al mismo

La vista es uno de los sentidos más importantes y, con el paso del tiempo, es común que se deteriore y necesite de ciertos controles que pueden terminar en la receta de un par de anteojos. En ese marco, el Programa de Atención Médica Integral (Pami) busca acercar a sus afiliados a los anteojos que necesiten para gozar de una buena visión de forma gratuita.

El servicio del par de lentes gratuitos para afiliados de Pami no es nuevo. Hace ya algunos años se convirtió en uno de los más demandados, en tanto la gran mayoría de adultos mayores enfrenta la disminución de la vista con la receta de anteojos. Sin embargo, el beneficio se renueva año a año, por lo que es posible solicitarlos nuevamente este 2026 para actualizar y ajustar la graduación del lente.

La cobertura total de este insumo resulta un alivio para los jubilados que se encuentran atravesando una serie de medidas poco beneficiosas para sus bolsillos. A pesar de que Pami ha recortado otros servicios gratuitos como los medicamentos, el par de lentes continúa vigente y es aconsejable aprovecharlo para ahorrar, al menos, en este ámbito.

Cómo funciona la cobertura de lentes

Pami cubre sin cargo un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales cada 2 años. Para solicitarlos, basta con realizar un trámite y presentar la documentación requerida.

La gestión puede realizarse con ayuda de un apoderado o familiar del titular pero el afiliado debe estar presente en dos instancias. En principio, es el titular el que debe ser atendido por el médico especialista que arma su Orden Médica Electrónica con la prescripción correspondiente, para luego elegir la óptica de cartilla donde va a gestionar sus anteojos.

En los casos donde no pueda trasladarse, un familiar o apoderado del afiliado puede gestionar la prestación con la documentación correspondiente del afiliado. Pero luego, el afiliado deberá concurrir a la óptica para realizar la prueba de los anteojos.

Requisitos para acceder a los lentes de PAMI

Es preciso tener en cuenta que para acceder a los anteojos de PAMI de forma gratuita se deben cumplir algunos requisitos. Si efectivamente el afiliado se encuentra en condiciones de recibir el beneficio, deberá presentar la documentación que lo respalde. A saber:

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Credencial de afiliación a PAMI

Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un médico especialista en oftalmología de la cartilla de PAMI. La receta tiene una validez de 150 días desde el momento de su emisión y debe contener la prescripción de los anteojos necesarios y la firma y sello aclaratorio del médico especialista.

>>Leer más: Cómo saber si Pami cubre un medicamento

Cómo solicitar los anteojos gratuitos

El trámite consta de una serie de pasos a seguir: