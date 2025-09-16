La Capital | Información General | Ansés

Anses entrega un bono complementario: quiénes pueden cobrarlo en septiembre

Este pago de $42 mil extra se complementa con otras prestaciones sociales de Anses y corresponde a un grupo específico de beneficiarios

16 de septiembre 2025 · 07:05hs
El bono de Anses se entrega cada mes a quienes cumplen con ciertos requisitos

El bono de Anses se entrega cada mes a quienes cumplen con ciertos requisitos

Durante el mes de septiembre, los beneficiarios de distintas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) podrán recibir como complemento un bono de $45 mil que se sumará a sus haberes mensuales. El beneficio, no tan conocido, le corresponde a grupos específicos.

Se trata del Complemento Leche, un subsidio alimentario dispuesto en el marco del Plan 1000 días, destinado a garantizar el desarrollo saludable de las embarazadas y sus hijos (hasta los 3 años de edad). El objetivo del beneficio consiste en la provisión de leche y otros alimentos.

Esta ayuda económica es distribuida por Anses y acreditada junto con la asignación correspondiente. Además, puede cobrarse junto con la Tarjeta Alimentar. Su monto se actualiza periódicamente según el Decreto de Movilidad Jubilatoria. En septiembre, será de $42.711.

>>Leer más: Ya se conoce el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados y pensionados en octubre

Quiénes pueden cobrar el Complemento Leche

Los requisitos que demanda Anses para otorgar el Complemento Leche son simples. El beneficio está disponible para todo:

  • Titular de la Asignación por Embarazo para Protección Social.
  • Titular de la Asignación Universal por Hijo por cada hijo de hasta 3 años.

>>Leer más: Ansés retiene el 20% de tu prestación: cómo recuperar ese dinero

Cómo se cobra el Complemento Leche

El cobro del Complemento Leche es automático, esto quiere decir que los beneficiarios no deben realizar ningún trámite adicional para recibirlo.

Lo que sí es fundamental es que los beneficiarios cumplan con los requisitos que las asignaciones exigen, ya que solo perteneciendo al grupo activo de titulares podrán recibir este y los demás beneficios.

