Ansés continúa su cronograma de pagos: a quiénes les falta cobrar en octubre El organismo continúa con su cronograma de pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares en octubre. Toda la información relevante, en esta nota 20 de octubre 2026 · 13:44hs

Ya se conoce el calendario de pagos de las jubilaciones de Anses

Con el décimo mes del año ya llegando a su final, muchas personas comienzan a preguntarse cuánto cobrarán este mes de octubre y qué día específico encontrarán en sus cuentas los pagos por parte de Ansés. Afortunadamente, el organismo tiene difundida toda la información pertinente al pago de haberes y prestaciones, para que los beneficiarios puedan organizar sus finanzas.

En primer lugar, es importante saber que los jubilados y pensionados reciben este mes un incremento del 1,66%, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto de 2026, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Así, el haber mínimo para los jubilados pasa de los $428.633 de septiembre a los $435.748 en octubre, sin contar el bono de 70.000 pesos que se otorga a las jubilaciones mínimas. Sostenido sin modificaciones, el bono hará que la jubilación mínima total llegue a $505.748 en octubre. Cabe recordar que quienes cobren haberes superiores a la mínima pero inferiores al piso de $505.748 recibirán un bono proporcional, hasta alcanzar ese monto total.

En cuanto a las demás prestaciones de Ansés, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) registra un haber de $348.598 como base, que con el bono llega a $418.598, mientras que la PNC por Invalidez y Vejez ubica su haber base en $305.023, totalizando $375.023 con el refuerzo. Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza los $156.588 por hijo este mes. Mientras tanto, la Asignación por hijo con discapacidad llega a $509.863.

>>Leer más: Anses mantiene abierta la convocatoria al Programa Progresar Trabajo: cómo inscribirse Cronograma de pagos de Ansés para octubre Los pagos de Anses se organizan en función del último número del documento de los beneficiarios. Aún quedan varios haberes por liquidar hasta el final del mes. Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 8 de octubre

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DNI terminados en 9: 22 de octubre Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

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DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre >>Leer más: Anses: cómo cobrar la Prestación por Desempleo en octubre Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

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DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 0: 8 de octubre

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