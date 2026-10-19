La Capital | Información General | Ansés

Anses mantiene abierta la convocatoria al Programa Progresar Trabajo: cómo inscribirse

Este programa de Becas Progresar está destinado a jóvenes que cursen las formaciones profesionales avaladas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Ofrece un estímulo económico mensual.

19 de octubre 2026 · 14:11hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Programa Progresar Trabajo de Anses mantiene abierta su convocatoria hasta fines de noviembre

El Programa Progresar Trabajo de Anses mantiene abierta su convocatoria hasta fines de noviembre

Las Becas Progresar se han convertido en grandes aliadas de los estudiantes y trabajadores en proceso de formación. Entre los distintos programas ofrecidos por Anses, actualmente, se encuentra abierta únicamente la inscripción al Programa Progresar Trabajo. Y, quienes cumplan con los requisitos, pueden recibir un estímulo mensual.

Las Becas Progresar buscan acompañar económicamente a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen sus estudios superiores y se formen profesionalmente. En el caso del Programa Progresar Trabajo, la convocatoria está pensada para jóvenes de entre 18 a 24 años que cursen las formaciones profesionales avaladas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

La idea es que los interesados puedan capacitarse rápidamente en aquellos oficios con mayor salida laboral, por eso el programa también se conoce como Progresar Formación Profesional.

>>Leer más: Anses: cómo cobrar la Prestación por Desempleo en octubre

Hasta cuando es posible inscribirse en el Programa Progresar Trabajo

Actualmente, el Programa Progresar Trabajo es el único que se encuentra abierto dentro de las líneas de becas Progresar. Es así que hasta el 27 de noviembre, quienes estén interesados y cumplan con los requisitos, podrán inscribirse en el programa.

Cuánto se paga en el Programa Progresar Trabajo

El programa otorga $35.000 brutos por cada mes de formación a los inscriptos. De esta manera, este beneficio económico puede alcanzar un total de $420.000 durante el ciclo formativo completo, sujeto al esquema de pagos y retenciones establecido.

Quienes ingresan por primera vez al programa reciben únicamente el 80% de este valor, equivalente a $28.000. Una vez avanzados los estudios, al completar la acreditación correspondiente, comienzan a recibir el valor total de $35.000 por mes.

El dinero retenido se abona en un único pago anual de $84.000 cuando el beneficiario acredita la aprobación de la capacitación.

Requisitos para acceder al Programa Progresar Trabajo

Quienes quieran inscribirse en el Programa Progresar Trabajo deberán cumplir con ciertas exigencias:

  • Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI
  • Tener entre dieciocho y veinticuatro años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria. Se extiende hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado
  • La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)
  • Realizar un curso de formación profesional o trayecto formativo dependientes del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)

>>Leer más: Anses actualizó los topes para acceder al SUAF: cómo quedaron en octubre

Cómo inscribirse al Programa Progresar Trabajo

Para formar parte de este programa de becas, los jóvenes pueden inscribirse directamente desde sus casas, en un trámite 100% virtual y gratuito. En primer lugar, se debe ingresar a la plataforma Mi Argentina con número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma, es preciso buscar el apartado Becas Progresar y elegir la línea Progresar Trabajo. A continuación, se exigirá al usuario que complete el formulario con sus datos personales y responda a la encuesta socioeconómica solicitada por el sistema.

Luego, se deberá informar la institución educativa y el curso de formación profesional en el que se obtendrá la matrícula. Es importante recordar que el curso elegido debe estar avalado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Al completar todos los datos exigidos, se envía directamente la inscripción. Desde la misma página es posible consultar el estado y resultado de la solicitud.

Noticias relacionadas
Ansés actualizó los topes exigidos para acceder al SUAF

Anses actualizó los topes para acceder al SUAF: cómo quedaron en octubre

En octubre, un grupo de beneficiarios puede cobrar una ayuda económica por parte de Anses

Ansés entrega hasta $390 mil a un grupo de beneficiarios: quiénes son y cómo cobrarlo

Vaciar la papelera de WhatsApp permite recuperar espacio de almacenamiento

Cómo ganar espacio de almacenamiento en WhatsApp sin borrar chats importantes

El LIF de Santa Fe era proveedor del programa Remediar, que el gobierno nacional dispuso su fin

El gobierno nacional recorta en atención primaria y deja de entregar más de 120 medicamentos

Las más leídas

Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newells para dirigir a Messi

Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newell's para dirigir a Messi

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi

"Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi"

Lo último

Hockey inline: Las Toras hicieron un gran Mundial de Asunción con dos rosarinas entre sus filas

Hockey inline: Las Toras hicieron un gran Mundial de Asunción con dos rosarinas entre sus filas

Cómo ganar espacio de almacenamiento en WhatsApp sin borrar chats importantes

Cómo ganar espacio de almacenamiento en WhatsApp sin borrar chats importantes

Netflix: una película de terror con un violento chimpancé causa intriga en el top10

Netflix: una película de terror con un violento chimpancé causa intriga en el top10

Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos

Afectados realizaron un encuentro masivo para pedir respuestas, y reclamar que el Estado intervenga para que el laboratorio normalice la entrega de la droga

Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos
Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años
Policiales

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe
La Ciudad

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe

Cómo es el proyecto del gobierno provincial para cambiarle la cara a barrio  Mangrullo
La Ciudad

Cómo es el proyecto del gobierno provincial para cambiarle la cara a barrio  Mangrullo

Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos
Policiales

Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos

El Niño en Rosario: presentan un plan de obras, controles y multas
La Ciudad

El Niño en Rosario: presentan un plan de obras, controles y multas

Las más leídas
Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newells para dirigir a Messi

Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newell's para dirigir a Messi

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi

"Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi"

Argentino de Rosario sufrió, pero dio el primer paso y ahora va por la Permanencia

Argentino de Rosario sufrió, pero dio el primer paso y ahora va por la Permanencia

Ovación
Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título
Ovación

Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Colapinto inicia la gira por América: días y horarios del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

Colapinto inicia la gira por América: días y horarios del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

El doble cinco de Herrera y Gómez Mattar puede influir en el funcionamiento de Newells

El doble cinco de Herrera y Gómez Mattar puede influir en el funcionamiento de Newell's

Policiales
Una mujer denunció que fue asaltada y abusada en un descampado de Ybarlucea
Policiales

Una mujer denunció que fue asaltada y abusada en un descampado de Ybarlucea

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años

Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos

Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos

Policía detenido por golpear a su pareja y su hijo de cinco meses

Policía detenido por golpear a su pareja y su hijo de cinco meses

La Ciudad
Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos
Salud

Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos

Villa Hortensia abre sus jardines al cine de terror y las artes escénicas

Villa Hortensia abre sus jardines al cine de terror y las artes escénicas

El Niño en Rosario: presentan un plan de obras, controles y multas

El Niño en Rosario: presentan un plan de obras, controles y multas

Impulsan sanciones por crear y difundir imágenes íntimas falsas

Impulsan sanciones por crear y difundir imágenes íntimas falsas

Pequeños productores, grandes mercados: claves de la ganadería en EE.UU.
Agro

Pequeños productores, grandes mercados: claves de la ganadería en EE.UU.

Rosario reunirá a la cadena del trigo para debatir los desafíos del cultivo
Agro

Rosario reunirá a la cadena del trigo para debatir los desafíos del cultivo

Autos eléctricos: YPF proyecta cinco rutas con cargadores desde Rosario para 2027
Información General

Autos eléctricos: YPF proyecta cinco rutas con cargadores desde Rosario para 2027

Bancarios: nuevo aumento salarial, sueldo inicial de $2,6 millones y un bono millonario en noviembre
Economía

Bancarios: nuevo aumento salarial, sueldo inicial de $2,6 millones y un bono millonario en noviembre

El impresionante yate que compró Messi: pagó 10 millones de euros y tiene comodidades de lujo
Información General

El impresionante yate que compró Messi: pagó 10 millones de euros y tiene comodidades de lujo

Qué tan fácil es abrir un negocio en Rosario: qué lugar ocupa en un ranking de 30 ciudades argentinas
La Ciudad

Qué tan fácil es abrir un negocio en Rosario: qué lugar ocupa en un ranking de 30 ciudades argentinas

Un sacerdote murió aplastado por una cruz que cayó durante una misa transmitida en vivo
Información General

Un sacerdote murió aplastado por una cruz que cayó durante una misa transmitida en vivo

Juan Alberto Mateyko estalló contra Julieta Prandi por su separación de Emanuel Ortega: Así no
Zoom

Juan Alberto Mateyko estalló contra Julieta Prandi por su separación de Emanuel Ortega: "Así no"

Santa Fe desembarca en Neuquén con 170 empresas para potenciar la cadena Oil & Gas
Economía

Santa Fe desembarca en Neuquén con 170 empresas para potenciar la cadena Oil & Gas

Las ventas por el Día de la Madre 2026 bajaron 1,4%
Economía

Las ventas por el Día de la Madre 2026 bajaron 1,4%

El socialismo planifica la agenda 2027 para Rosario y su área metropolitana
Política

El socialismo planifica la agenda 2027 para Rosario y su área metropolitana

Suben la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante
La Ciudad

Suben la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante

Salud pública: diez hospitales realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas desde este lunes
La Ciudad

Salud pública: diez hospitales realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas desde este lunes

La Libertad Avanza de Santa Fe calienta motores rumbo a 2027

Por Javier Felcaro
Política

La Libertad Avanza de Santa Fe calienta motores rumbo a 2027

Violencia de género: buscan que la Justicia no mire para otro lado

Por Thamina Habichayn, para La Capital
Política

Violencia de género: buscan que la Justicia no mire para otro lado

El alcohol sigue encabezando los consumos problemáticos en Rosario y el país

Por Matías Petisce
La Ciudad

El alcohol sigue encabezando los consumos problemáticos en Rosario y el país

AFA Escala: convocan a presentar ideas innovadoras para el agro
Agro

AFA Escala: convocan a presentar ideas innovadoras para el agro

Las obras para los Juegos Suramericanos ya tienen destino y concesiones
La Ciudad

Las obras para los Juegos Suramericanos ya tienen destino y concesiones

Feria del Libro: último día para recorrer stands, escuchar y descubrir autores
La Ciudad

Feria del Libro: último día para recorrer stands, escuchar y descubrir autores

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta
La Ciudad

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta