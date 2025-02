Anmat retiró del mercado una crema para la cara por ser un riesgo para la salud

A través de un comunicado oficial, el organismo precisó que el producto contiene ingredientes peligrosos, por lo que resulta ilegal. Esta acción busca salvaguardar la salud pública y garantizar que los consumidores no se expongan a productos ilegales o riesgosos para la salud.

La Anmat dispuso la suspensión de la comercialización de crema hidratante para la cara de la marca "Revox". El producto estaba rotulado como: "Revox, Just Azelaic Acid Suspension 10% Suspensión fabricada en Bulgaria".

La prohibición del producto se determinó luego de que el organismo determinara que el producto presenta "un ingrediente prohibido". En específico, "no cumple con la disposición N°6433/15" , al presentar sustancias peligrosas en cosméticos. El comunicado oficial detalló: "No se conoce si los elementos utilizados para su fabricación son aptos para el uso en humanos o cuáles son sus efectos reales y no puede asegurarse que sean seguros ni eficaces".