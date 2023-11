Anmat prohibió dos productos para el cabello y advirtió sobre los alisados con formol

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica recordó los riesgos para la salud que pueden implicar los tratamientos no autorizados

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió la comercialización de dos productos de belleza y advirtió los peligros para la salud que implica utilizar productos alisadores de cabello que no estén autorizados. La información fue publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La Anmat estableció la prohibición de la comercialización y el uso en todo el territorio nacional de todos los productos rotulados como "MUJERES MÁGICAS NUTRICIÓN DE CEREZA POWER TODO TIPO DE CABELLO", sin datos de lote, vencimiento, inscripción sanitaria, elaborador ni responsable de la comercialización y "MARBELLA TRATAMIENTOS CAPILARES" , que no tiene datos de lote, vencimiento, inscripción sanitaria, elaborador ni responsable de la comercialización en todas las presentaciones, en todas sus presentaciones y contenidos netos por carecer de registro sanitarios y ser en consecuencia productos ilegales.

Consultada la base de datos de admisión de cosméticos, los productos en cuestión no se encontraban inscriptos ante Anmat al momento de su secuestro por parte de la Justicia.

En ese marco, el Instituto Nacional de Medicamentos realizó un análisis fisicoquímico y detectó que ambos productos contenían formaldehido en alta concentración. Frente a esta situación, los expertos advierten que " los productos alisadores del cabello que se comercializan sin la debida inscripción sanitaria representan un serio riesgo para la salud de la población ", ya que pueden contener formol (formaldehído) como activo alisante y esta sustancia se encuentra permitida como conservante de la formulación en una concentración máxima del 0.2 %, o como endurecedor de uñas en una concentración máxima del 5 %. Sin embargo, remarcaron que " el uso de este ingrediente con la finalidad de alisar los cabellos no se encuentra autorizado por cuanto puede derivar en la exposición a vapores tóxicos con potencial para generar diversos efectos nocivos sobre la salud del usuario y del aplicador ".

"El alisador para el cabello formulado en base a formol pueden generar diversas reacciones adversas tras la exposición aguda, a saber: irritación, enrojecimiento, ardor, picazón de la piel y/o de los ojos, lagrimeo, irritación de la garganta, irritación de la nariz, tos, sensibilización del tracto respiratorio y alteraciones serias del mismo y además frente a la exposición crónica, pueden desencadenar desde hipersensibilidad y dermatitis alérgicas, hasta un incremento en la probabilidad de ocurrencia de carcinomas, principalmente el nasofaríngeo", detallaron.

>>Leer más: Prohíben la venta de dos medicamentos porque ponen en riesgo la salud

Por otra parte, Anmat también prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes y todas las series de los productos correspondientes a Equipo de remoción de tatuajes modelo K16, fabricada por Beijing KEYLASER SCI-TECH Co. Ltd – Made in China, Equipo de Carboxiterapia «CARBO TECH F650 – AXT» y Equipo de Ultracavitador «ATHENEA», por carecer de registro sanitario y en consecuencia ser un producto ilegítimo. Esta prohibición derivó de una inspección realizada en un local de Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, se fijó también la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional, de todos los lotes y presentaciones de los productos identificados como “Brackets WINNER – Ceramic Brackets System – Made in USA” y “ASTAR ORTHODONTICS – Brackets cerámicos – RATO - GC DENTAL - FABRICANTE ASTAR ORTHODONTICS INC – CHINA – Bio Concept Lda – Portugal - RATOTM CERAMICS BRACKETS”. Esta prohibición derivó de actuaciones realizadas en una empresa con sede en Paraná, Entre Ríos.